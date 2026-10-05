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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 अक्टूबर 2026: आज 5 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 5 October 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 5 अक्टूबर 2026

विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - भाद्रपद

तिथि
कृष्ण पक्ष दशमी- अक्टूबर 05 03:54 AM- अक्टूबर 06 02:07 AM
कृष्ण पक्ष एकादशी- अक्टूबर 06 02:07 AM- अक्टूबर 07 12:34 AM

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नक्षत्र
पुष्य - अक्टूबर 05 12:13 AM- अक्टूबर 05 11:09 PM
आश्लेषा - अक्टूबर 05 11:09 PM- अक्टूबर 06 10:17 PM

योग
शिव - अक्टूबर 04 12:31 PM- अक्टूबर 05 09:51 AM
सिद्ध - अक्टूबर 05 09:51 AM- अक्टूबर 06 07:20 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:23 AM
सूर्यास्त - 6:06 PM
चन्द्रोदय - अक्टूबर 05 12:53 AM
चन्द्रास्त - अक्टूबर 05 2:43 PM

अशुभ काल
राहू - 7:51 AM- 9:19 AM
यम गण्ड - 10:47 AM- 12:15 PM
कुलिक - 1:43 PM- 3:11 PM
दुर्मुहूर्त - 12:38 PM- 01:25 PM, 02:59 PM- 03:46 PM
वर्ज्यम् - 07:51 AM- 09:23 AM

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शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:51 AM- 12:38 PM
अमृत काल - 05:01 PM- 06:33 PM
ब्रह्म मुहूर्त - 04:47 AM- 05:35 AM

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग - अक्टूबर 06 06:24 AM - अक्टूबर 06 10:17 PM
रवि पुष्य योग - अक्टूबर 05 12:13 AM - अक्टूबर 05 06:23 AM
सर्वार्थसिद्धि योग - अक्टूबर 05 12:13 AM - अक्टूबर 05 11:09 PM

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