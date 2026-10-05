Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 अक्टूबर 2026: आज 5 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 5 अक्टूबर 2026

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विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत - 1948, पराभव

पूर्णिमांत - आश्विन

अमांत - भाद्रपद

तिथि

कृष्ण पक्ष दशमी- अक्टूबर 05 03:54 AM- अक्टूबर 06 02:07 AM

कृष्ण पक्ष एकादशी- अक्टूबर 06 02:07 AM- अक्टूबर 07 12:34 AM

नक्षत्र

पुष्य - अक्टूबर 05 12:13 AM- अक्टूबर 05 11:09 PM

आश्लेषा - अक्टूबर 05 11:09 PM- अक्टूबर 06 10:17 PM

योग

शिव - अक्टूबर 04 12:31 PM- अक्टूबर 05 09:51 AM

सिद्ध - अक्टूबर 05 09:51 AM- अक्टूबर 06 07:20 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:23 AM

सूर्यास्त - 6:06 PM

चन्द्रोदय - अक्टूबर 05 12:53 AM

चन्द्रास्त - अक्टूबर 05 2:43 PM

अशुभ काल

राहू - 7:51 AM- 9:19 AM

यम गण्ड - 10:47 AM- 12:15 PM

कुलिक - 1:43 PM- 3:11 PM

दुर्मुहूर्त - 12:38 PM- 01:25 PM, 02:59 PM- 03:46 PM

वर्ज्यम् - 07:51 AM- 09:23 AM

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शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:51 AM- 12:38 PM

अमृत काल - 05:01 PM- 06:33 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:47 AM- 05:35 AM

शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग - अक्टूबर 06 06:24 AM - अक्टूबर 06 10:17 PM

रवि पुष्य योग - अक्टूबर 05 12:13 AM - अक्टूबर 05 06:23 AM

सर्वार्थसिद्धि योग - अक्टूबर 05 12:13 AM - अक्टूबर 05 11:09 PM

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