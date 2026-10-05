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आज 5 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, जीवनशैली संवरेगी

Aaj ka Kanya Rashifal 5 October 2026, Virgo Horoscope Today:  गरिमा गोपनीयता का ध्यान देंगे.  स्वजनों के हितों को साधेंगे.  आनंद का वातावरण रहेगा.  सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.  भावनात्मक पक्ष सबल रहेगा. 

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virgo horoscope
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करियर व्यापार में इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे.  लाभ संवार बनाए रखेंगे.  पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा  रहेगा.  कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी.  जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा.  सबका भरोसा जीतेंगे. लाभकारी वातावरण बना रहेगा.  पेशेवर मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी.  प्रतिस्पर्धा पर जोर रहेगा.  विभिन्न कार्यों  में तेजी लाएंगे.  सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा.  वार्ताएं सफल होंगी.  आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.  विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं. 


नौकरी व्यवसाय - महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.  अधिकारियों का समर्थन बना रहेगा.  बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे.  व्यवस्था मजबूत रहेगी.  संबंधों का लाभ मिलेगा. 

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे.  लेनदेन के मामलों में बेहतर रहेंगे.  कार्यों  में सक्रियता आएगी.  सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.  सभी का सहयोग बना रहेगा. 

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प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ हर्ष आनंद से समय बीतेगा.  मन के मामलों में मिठास रहेगी.  रिश्तों में शुभता रहेगी.  प्रेम प्रसंग संवारेंगे.  गरिमा गोपनीयता का ध्यान देंगे.  स्वजनों के हितों को साधेंगे.  आनंद का वातावरण रहेगा.  सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.  भावनात्मक पक्ष सबल रहेगा. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.  जीवनशैली संवरेगी.  उत्साह मनोबल रहेगा.  सहयोग सहकार की भावना रखेंगे. 


आज का उपाय: पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें.  विधिवत् तर्पण करें.  ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.  पहल बढ़ाएं. 

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शुभ अंक : 2, 5 और 7

शुभ रंग : मूनस्टोन

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