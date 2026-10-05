आज 5 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: सजग रहेंगे, स्वास्थ्य से समझौता न करें

व्यवस्था में भरोसा बढ़ाएं. भावनात्मक पर नियंत्रण बनाए रखें. सतर्कता से आगे बढ़ें. समय सामान्य प्रभाव का बना है. अनुबंधो में सजगता बनाए रहें. पेशेवरों को साथ लेकर चलें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रह सकते हैं. साझीदारों का सहयोग रहेगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे. क्षमा भाव बनाए रखें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. जल्दबाजी न दिखाएं.

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नौकरी व्यवसाय - पेशेवर वार्ताएं सामान्य रहेंगी. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. अपरिचित से सावधानी बनाए रहें. विविध मामलों में सामंजस्यता बढ़ाए रखें. सफलता प्रतिशत औसत रहेगा. अतिभार से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में नियमितता बनाए रहें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. जिम्मेदारों से भेंट के लिए समय लें. अप्रत्याशितता बनी रहेगी. बड़ा सोचें. अनुशासन से आगे बढ़ें. भेंटवार्ता में सतर्क रहें.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत मामलो में सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. भावनात्मक मजबूती बढ़ाएं. रक्त संबंधों में सहज रहंे. समय लेकर भेंट के लिए जाएं. आदर सत्कार का भाव रखें. निजी विषयों में उतावली न दिखाएं. परिवार के लोग सहयोग बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. स्वास्थ्य से समझौता न करें. व्यवस्था व बड़प्पन बढ़ाएंगे. चर्चा में स्पष्ट रहेंगे. मनोबल से काम लेंगे.



आज का उपाय: पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् तर्पण करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 7

शुभ रंग : केसरिया

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