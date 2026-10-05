आज 5 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: आत्मविश्वास बढ़ेगा,  प्रबंधन पर ध्यान देंगे

उद्योग व्यापार में उचित दशा दिशा बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य समय से पूरा कर लेने की कोशिश होगी. कामकाजी ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. बड़ा सोचेंगे. पेशेवर चर्चाओं मंे हिस्सा लेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास बनाए रखेंगे. साझा प्रयासों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- टीमवर्क में वृदिृध होगी. स्मार्ट वर्किंग पर जोर बनाए रखेंगे. उद्योग कार्यों में समहत्वपूर्ण प्रयास आगे बढ़ाएंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. सूझबूझ से काम निकालेंगे. प्रबंधन के कार्यों को गति देंगे.





धन संपत्ति- आर्थिक लाभऊंचा रहेगा. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. पेशेवर विषयों में गंभीरता बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाजी हितों में वृद्धि होगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मजबूत होंगे. भावनात्मक प्रयासों को संवारेंगे. दाम्पत्य में सामंजस्य रखेंगे. प्रेम में सुखद क्षण बनेंगे. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में न आएं. सहकार की भावना रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- शुभता सौम्यता रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशाासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबलऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

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आज का उपाय: पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् तर्पण करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन रखें.

शुभ अंक : 2, 5, 7 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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