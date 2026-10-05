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आज 5 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: विषयों पर फोकस रहेगा,  मित्रों से नजदीकी बढ़ेगी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 5 October 2026, Scorpio Horoscope Today: मन की बात कहने में सहज रहेंगे.  विनम्र और मितभाषी रहेंगे.  निजी विषयों पर फोकस रहेगा.  मित्रों से नजदीकी बढ़ेगी. 

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scorpio horoscope
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सभी मामले पक्ष में बने रहेंगे.  महत्वपूर्ण कार्यों  के परिणाम सकारात्मक बनेंगे.  लक्ष्यों को साधेंगे.  लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.  धार्मिकता और आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी.  सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.  व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा.  जनकल्याण के कार्यों  से जु़डें़गे.  भाग्य से उन्नति होगी.  विविध प्रयासों को गति देंगे.  चहुंओर शुभता का संचार बढ़ा रहेगा.  सभी मामलों में संतुलन बनाए रखेंगे.  योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. यात्रा संभव है.

नौकरी व्यवसाय - श्रेष्ठ कार्यों  को बढ़ावा देंगे.  नियम निरंतरता बनाए रखेंगे.  कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा.  पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी.  विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ेगा. 

धन संपत्ति- उद्योग व्यापार को बल देंगे.  क्षमता से अधिक करने का भाव रहेगा.  पूंजीगत मामले हल होंगे. दीर्घकालिक योजनाओं में रुचि रहेगी.  विभिन्न अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. 

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से आपसी विश्वास को बल मिलेगा.  अवरोध स्वतः दूर होंगे.  रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे.  प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे.  मन की बात कहने में सहज रहेंगे.  विनम्र और मितभाषी रहेंगे.  निजी विषयों पर फोकस रहेगा.  मित्रों से नजदीकी बढ़ेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- आसपास अनुकूलता रहेगी.  स्वास्थ्य सुधार लेगा.  हल्की बातों को अनदेखा करेंगे.  खानपान संवारेंगे.  मनोबल बढ़ेगा. 

आज का उपाय: पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें.  विधिवत् तर्पण करें.  ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.  आस्था बढ़ाएं. 

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शुभ अंक : 5, 7 और 9

शुभ रंग : रक्तवर्ण

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