आज 5 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: अतिथि आ सकते हैं, अहंकार से बचें

तुला - लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. पेशेवर कार्यों में सहकारिता बनाए रखेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ाएंगे. प्रतिभा के बल पर करियर को बेहतर दिशा देंगे. विविध कार्यों में संतुलन बढ़ेगा. सकारात्मक एवं सहयोगी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. बड़ों का समर्थन रहेगा. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. कारोबार में तेजी बनी रहेगीं. पिता से लाभ होगा.

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नौकरी व्यवसाय - प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर रहेगा. लेनदेन में सहजता बनाए रहेंगे. पेशेवरजन सामंजस्यता रखेंगे. करियर कारोबार में प्रभावशाली बने रहेंगे. परिचय का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- शासन सत्ता से नजदीकी रहेगी. वित्तीय लाभ बढ़ा रहेगा. निसंकोच बढ़ेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख बढ़ा रहेगा. पारिवारिक संबंधों से विश्वास बढ़ेगा. अपनों का ख्याल रखेंगे. संबंधों में सुधार आएगा. रिश्तों में सहयोग रखेंगे. परिवार में विश्वास बढ़ााएंगे. अतिथि आ सकते हैं. अहंकार से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मसम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबलऊंचा रहेगा.



आज का उपाय: पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् तर्पण करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. साथ निभाएं.

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शुभ अंक : 2, 5, और 6

शुभ रंग : श्वेत

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