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आज 5 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: बड़ी सोच रखें, व्यवहारिकता पर बल दें

Aaj ka Singh Rashifal 5 October 2026, Leo Horoscope Today: बड़ी सोच रखें.  व्यवहारिकता पर बल दें.  खानपान सामान्य रहेगा.  विरोधी सक्रिय रह सकते हैं.  स्वास्थ्य से लापरवाही न करें. 

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कारोबारी लेनदेन में सजगता बढ़ाएं.  पेशेवर विषयों सावधानी बनाए रखें.  संपर्क संवाद बेहतर रहेगा.  बड़प्पन से काम लें.  विविध मामले लंबित रह सकते हैं.  विनम्रता बनाए रहें.  न्यायिक कार्यों  में सूझबूझ दिखाएं.  विदेशयात्रा की संभावना रहेगी.  लक्ष्यों को साधेंगे.  समन्वय का प्रयास रहेगा.  अधिकारीवर्ग सहयोग रखेगा.  विभिन्न आवश्यक कार्यों  को धैर्य से आगे बढ़ाएं.  निवेश गतिविधियेां को बढ़ावा मिलेगा.  रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.  संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी.  बजट बनाए रहें. 

नौकरी व्यवसाय - वाणिज्यिक लक्ष्य साधने की कोशिश बढ़ाएं.  अवसरों पर जोर बनाए रखेंगे.  नीति नियमों की सजगता रखें.  उचित प्रस्तावों का सम्मान करें.  पेशेवरों भरोसा जीतें. 

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में स्पष्टता बनाए रहेंगे.  खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं.  पेपरवर्क व अनुबंध में भूलचूक न करें.  आत्मविश्वास बनाए रहें.  कार्यव्यवस्था पर जोर बना रहेगा. 

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प्रेम मैत्री- रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.  उतावलेपन से बचें.  अवसर का इंतजार करें.  मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें.  भावनात्मक विषयों में सजगता बढ़ाएंगे.  भेंटवार्ता में सहज संकोच रहेगा.  जल्दबाजी न दिखाएं.  सीख सलाह पर ध्यान दें.  प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ी सोच रखें.  व्यवहारिकता पर बल दें.  खानपान सामान्य रहेगा.  विरोधी सक्रिय रह सकते हैं.  स्वास्थ्य से लापरवाही न करें. 

आज का उपाय: पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें.  विधिवत् तर्पण करें.  ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.  निरंतरता बनाए रखें. 

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शुभ अंक : 1, 2, 5 और 7

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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