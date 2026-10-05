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आज 5 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: अहंकार न दिखाएं,  संबंधों का लाभ लें

Aaj ka Meen Rashifal 5 October 2026, Pisces Horoscope Today: अहंकार न दिखाएं.  संबंधों का लाभ लें.  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  नियमित जांच रखें.  निरंतरता बढ़ाएं.  मनोबलऊंचा  होगा. 

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pisces horoscope
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 प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे.  सकारात्मकता बनी रहेगी.  संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.  सूझबूझ से राहें खुलेंगी.  साथियों से मेलजोल बढ़ेगा.  सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.  समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे.  अपनों के संग आनंद से समय बिताएंगे.  भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे.  प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा.  लक्ष्य पर फोकस रहेगा.  विविध गतिविधियो में आगे रहेंगे.  व्यक्तिगत विषयों में सहज प्रदर्शन करेंगे.  मित्रों उत्साह उमंग से कार्य करेंगे.  शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा.  महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. 

 नौकरी व्यवसाय - कार्यक्षेत्र में स्पर्धा को बढ़ावा देंगे.  समकक्ष सहयोग बढ़ाएंगे.  प्रबंधन पर फोकस होगा.  पराक्रम से जगह बनाए रखेंगे.  सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएगें. 

धन संपत्ति- प्रभाव प्रतिष्ठा और व्यवस्था को बल देंगे.  आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे.  परंपरागत व्यवसाय स्थापित करने की सोच रखेंगे.  विविध प्रयासों को पूरा करेंगे.  सहज बने रहेंगे. 

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प्रेम मैत्री- घर परिवार से जुड़ाव बना रहेगा.  अपनों से करीबी बढ़ेगी.  भ्रमण मनोरंजन में रुचि बनाए रखेंगे.  निजी संबंध बेहतर बनेेंगे.  परिजनों से संवाद बढ़ाएंगे.  भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा.  अपनों की मदद मिलेगी.  परिजनों का सहयोग रहेगा.  सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार न दिखाएं.  संबंधों का लाभ लें.  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  नियमित जांच रखें.  निरंतरता बढ़ाएं.  मनोबलऊंचा  होगा. 

आज का उपाय: पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें.  विधिवत् तर्पण करें.  ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.  शि़क्षा-प्रशिक्षण बढ़ाएं. 

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शुभ अंक : 2, 3, 6, और 7

शुभ रंग : ऑरेंज

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