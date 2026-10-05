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आज 5 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: रुटीन पर ध्यान दें, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा

Aaj ka Kumbh Rashifal 5 October 2026, Aquarius Horoscope Today: रुटीन पर ध्यान दें.  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  संकेतों के प्रति सजग रहें.  अपनों का ख्याल रखें.  स्पष्टता बढ़ाएं.  आत्मनियंत्रण बढ़ेगा. 

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aquarius horoscope
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पेशेवर विषयों में ढिलाई न करें.  विभिन्न कार्यों  को समय पर पूरा करें.  योजनाएं लंबित रखने बचेंगे.  लक्ष्य साधने अतिरिक्त प्रयास बनाए रखेंगे.  विरोधियों की सक्रियता रहेगी.  उधार पर अंकुश बढ़ाएं.  सेवाक्षेत्र में अधिक अच्छा करेंगे.  व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस होगा.  मेहनत पर बल बनाए रहेंगे.  कार्यगति अच्छी रहेगी.  व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं.  अतिउत्साह से बचें.  समता सामंजस्य से आगे बढें.  जोखिम के कार्य न करें.  परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. 

नौकरी व्यवसाय - नौकरीपेशा बेहतर करेंगे.  करियर संतुलित रहेंगे.  मेहनत से स्थिति में सुधार आएगा.  लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे.  चर्चा में सहज रहेंगे.  महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ेगी. 

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में संकोच बना रह सकता है.  विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी.  अनुभवियों का साथ पाएंगे.  वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे.  उधार से बचें.  कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. 

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स्पष्टता बढे़गी, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे


प्रेम मैत्री- मन की बात कह पाने में हिचक होगी.  सहज संकोच बना रह सकता है.  भावनात्मक विषयों में सहजता रखें.  जिद और अहंकार से बचें.  अनजान से दूरी रखें.  रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे.  रिश्तों में धैर्य रखेंगे.  बहकावे में नहीं आएं.  चर्चा के लिए उचित समय का इंतजार करेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन पर ध्यान दें.  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  संकेतों के प्रति सजग रहें.  अपनों का ख्याल रखें.  स्पष्टता बढ़ाएं.  आत्मनियंत्रण बढ़ेगा. 

आज का उपाय: पूर्वजों का स्मरण बनाए रखें.  विधिवत् तर्पण करें.  ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.  तार्किक समझ बढ़ाएं. 
 

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शुभ अंक : 2, 5, 7 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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