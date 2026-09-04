Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 सितंबर 2026: आज 4 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 4 सितंबर 2026

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विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- भाद्रपद

अमांत- श्रावण

तिथि

कृष्ण पक्ष अष्टमी - 12:13 ए एम, सितम्बर 05 तक

नक्षत्र

रोहिणी - 11:04 पी एम तक

योग

हर्षण - 03:44 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:00 ए एम

सूर्यास्त- 06:39 पी एम

चन्द्रोदय- 11:29 पी एम

चन्द्रास्त- 1:05 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल 10:45 ए एम से 12:20 पी एम

यमगण्ड 03:30 पी एम से 05:05 पी एम

आडल योग 11:04 पी एम से 06:01 ए एम, सितम्बर 05

दुर्मुहूर्त 08:32 ए एम से 09:23 ए एम, 12:45 पी एम से 01:36 पी एम

गुलिक काल 07:35 ए एम से 09:10 ए एम

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त- 04:30 ए एम से 05:15 ए एम

अभिजित मुहूर्त - 11:55 ए एम से 12:46 पी एम

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