Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 सितंबर 2026: आज 4 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 4 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण
तिथि
कृष्ण पक्ष अष्टमी - 12:13 ए एम, सितम्बर 05 तक
नक्षत्र
रोहिणी - 11:04 पी एम तक
योग
हर्षण - 03:44 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:00 ए एम
सूर्यास्त- 06:39 पी एम
चन्द्रोदय- 11:29 पी एम
चन्द्रास्त- 1:05 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल 10:45 ए एम से 12:20 पी एम
यमगण्ड 03:30 पी एम से 05:05 पी एम
आडल योग 11:04 पी एम से 06:01 ए एम, सितम्बर 05
दुर्मुहूर्त 08:32 ए एम से 09:23 ए एम, 12:45 पी एम से 01:36 पी एम
गुलिक काल 07:35 ए एम से 09:10 ए एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:30 ए एम से 05:15 ए एम
अभिजित मुहूर्त - 11:55 ए एम से 12:46 पी एम