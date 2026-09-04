आज 4 सितंबर 2026 तुला राशिफल: अनदेखी से बचेंगे, खानपान पर ध्यान देंगे

खानपान में सात्विकता बढ़ाएं. सरलता से जीवन जिएं. संबंधों में सहजता बनाए रखें. व्यवस्था की अनदेखी से बचें. दबावपूर्ण स्थिति बनी सकती है. करीबियों का सहयोग रहेगा. अपनों के प्रति विश्वास बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएंगे. आज्ञा अनुपाल और अनुशासन अपनाएंगे. करियर कारोबार में जोखिम नहीं उठाएंगे. कामकाज में स्पष्टता लाएंगे. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय पर भेंट के लिए जाएं.

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नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्यों पर ध्यान दें. व्यावसायिक रुटीन संवारें. लेनदेन को लंबित रखने से बचें. कार्य व्यापार में सतर्कता से आगे बढ़ें. अतिउत्साह न दिखाएं. धूर्त से सावधानी बरतें.

धन संपत्ति- कार्यक्षेत्र में सावधानी बनाए रहेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रखेंगे. करीबियों की सलाह मानेंगे. शोध विषयों से जुड़ेंगे. पद प्रभाव सामान्य रहेगा. पेशेवर विषयों की सूझबूझ दिखाएं.

प्रेम मैत्री- सभी सहयोग का भाव रखेंगे. परिवार के मामलों पर ध्यान देंगे. संबंधियों को साथ ले़कर चलेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता रहेंगे. सामंजस्य रखेंगे. मन के मामलों में धीरज दिखाएंगे. भावनात्मक विषयों में पहल से बचेंगे. चर्चा में सतर्कता से बात करेंगे. निजता पर जोर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों में सजग रहेंगे. व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. स्वास्थ्य संकेतों की अनदेखी से बचेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे.

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आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सतर्कता बढ़ाएं.



शुभ अंक : 4, 5 और 6

शुभ रंग : दूधिया

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