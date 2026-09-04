scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 4 सितंबर 2026 तुला राशिफल: अनदेखी से बचेंगे, खानपान पर ध्यान देंगे

Aaj ka Tula Rashifal 4 September 2026, Libra Horoscope Today: विविध प्रयासों में सजग रहेंगे. व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. स्वास्थ्य संकेतों की अनदेखी से बचेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

 खानपान में सात्विकता बढ़ाएं. सरलता से जीवन जिएं. संबंधों में सहजता बनाए रखें. व्यवस्था की अनदेखी से बचें. दबावपूर्ण स्थिति बनी सकती है. करीबियों का सहयोग रहेगा. अपनों के प्रति विश्वास बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएंगे. आज्ञा अनुपाल और अनुशासन अपनाएंगे. करियर कारोबार में जोखिम नहीं उठाएंगे. कामकाज में स्पष्टता लाएंगे. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय पर भेंट के लिए जाएं.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्यों पर ध्यान दें. व्यावसायिक रुटीन संवारें. लेनदेन को लंबित रखने से बचें. कार्य व्यापार में सतर्कता से आगे बढ़ें. अतिउत्साह न दिखाएं. धूर्त से सावधानी बरतें.

धन संपत्ति- कार्यक्षेत्र में सावधानी बनाए रहेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रखेंगे.  करीबियों की सलाह मानेंगे. शोध विषयों से जुड़ेंगे. पद प्रभाव सामान्य रहेगा. पेशेवर विषयों की सूझबूझ दिखाएं.

सम्बंधित ख़बरें

स्वार्थी सोच से बचें, न करें ये एक गलती
तुला राशिवालों के स्वभाव में उत्तेजना रहेगी, गुस्से से बचें, जानें दैनिक राशिफल
venus transit libra
तुला राशि में शुक्र का प्रवेश: चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत!
उपलब्धियों में वृद्धि होगी, कारोबार में प्रभावी रहेंगे
तुला राशिवालों का मान-सम्मान बढ़ेगा, अपने खर्चों को करें कंट्रोल, जानें दैनिक भाग्यफल

प्रेम मैत्री- सभी सहयोग का भाव रखेंगे. परिवार के मामलों पर ध्यान देंगे. संबंधियों को साथ ले़कर चलेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता रहेंगे. सामंजस्य रखेंगे. मन के मामलों में धीरज दिखाएंगे. भावनात्मक विषयों में पहल से बचेंगे. चर्चा में सतर्कता से बात करेंगे. निजता पर जोर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों में सजग रहेंगे. व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. स्वास्थ्य संकेतों की अनदेखी से बचेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे.

Advertisement


आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सतर्कता बढ़ाएं.
 

शुभ अंक : 4, 5 और 6

शुभ रंग : दूधिया

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक क्लिक में पढ़ें 4 सितंबर 2026, शुक्रवार की अहम खबरें |
    आज 4 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: मन की बात कह पाएंगे, प्रियजन प्रसन्न रहेंगे |
    यूपी के सियासी रण में बीजेपी ने क्षेत्रीय टीमों का कर दिया ऐलान, इन नेताओं को अहम जिम्मेदारी |
    आज 4 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: तेजी से कार्य करेंगे, प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे |
    आज 4 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: मिठास बढाएं, स्वास्थ्य संवरेगा |
    सीएम योगी की शिलान्यास पॉलिटिक्स, क्या 2027 में होगी नैया पार? देखें दस्तक |
    आज 4 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: लक्ष्य पर ध्यान दें, रुटीन संवारें |
    आज 4 सितंबर 2026 वृष राशिफल: भव्यता रखेंगे, सहयोग से आगे बढ़ेंगे |
    How to Make Thor: गेहूं के आटे और देसी घी से घर पर बनाएं हलवाई जैसा मीठा राजस्थानी ठोर, इस ट्रिक से बनेगा एकदम क्रिस्पी! |
    आज 4 सितंबर 2026 मेष राशिफल: कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, बचत पर जोर होगा
    Advertisement