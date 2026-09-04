आज 4 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: प्रदर्शन संवरेगा, सामंजस्य बनाए रखेंगे

अपनों से सामंजस्य बनाए रखें. पारिवारिक मामलों में सजगता से आगे बढें़. वरिष्ठों का आदर सम्मान रखें. बड़प्पन से काम लें. भौतिक वस्तु की प्राप्ति हो सकती है. सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. अपनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. रुटीन गतिविधियों पर फोकस बना रहेगा. पेशेवर कार्यों में उतावली न दिखाएं. जरूरतों पर फोकस रह सकता है. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में धैर्य बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में स्पष्टता रखें. आवेश में पहल न करें. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. कामकाज में अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति- करियर व्यापार में अनिर्णय की स्थिति रहेगी. करियर कारोबार में अवसर बढ़ेंगे. निजी खर्च एवं निवेश बढ़ाएंगे. बजट पर ध्यान देंगे. भवन वाहन के मामले गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों पर ध्यान देंगे. प्रियजनों के मनोभावों को समझेंगे. निजी मामलो में ध्यान बढ़ेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. परिजनों की सलाह पर ध्यान दें. प्रेम नेह बना रहेगा. संवाद पर जोर रखेंगे. सहनशीलता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रदर्शन संवरेगा. सामंजस्य बनाए रखेंगे. पारिवारिक गतिविधियां बढ़ेंगी. भव्यता पर जोर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी पुष्प और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. भ्रम से बचें.



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शुभ अंक : 4, 5, 6 और 8

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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