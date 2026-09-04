आज 4 सितंबर 2026 मीन राशिफल: सहकार बढ़ाएंगे, स्वास्थ अच्छा रहेगा

सामाजिक स्थिति बल पाएगी. कार्य कुशलता बढ़ेगी. प्रतिभा से सभी को प्रभावित करेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. करीबियों के साथ मित्रता बढ़ेगी. सबके साथ सहकार से आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. जन सरोकारों से जुड़ाव रखेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. घर में अनुकूलन बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्य कार्यों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. उच्च प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यस्थल पर समय देंगे. कामकाजी संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति- आर्थिक विषय बल पाएंगे. लंबित विषयों पर फोकस होगा. प्रयासों में सफल होंगे. सत्ता के जिम्मेदारों के साथ भरोसा बढ़ेगा. भेंटवार्ता में अच्छा करेंगे. लाभ विस्तार बेहतर रहेगा.

प्रेम मैत्री- आसपास का वातावरण सहज बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. बंधु बांधवों से भेंट होगी. मेहमानों का आना बना रहेगा. हर्ष आनंद का वातावरण बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकार बढ़ाएंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा. सामंजस्यता बनी रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. उपलब्धियां बढ़ेंगी. व्यक्तित्व बल पाएगा.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. भाईचारा बढ़ाएं.

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शुभ अंक : वासंती

शुभ रंग : 3, 6 और 9

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