आज 4 सितंबर 2026 मकर राशिफल: आज्ञाकारिता रहेंगे, बड़ों का अनुसरण करेंगे

कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम बनाए रखेंगे. सहयोगियों का समर्थन प्राप्त होगा. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता के मौके बनेंगे. भ्रमण व मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बुद्धि बल से उचित जगह बनाए रखने में सफल होंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. आर्थिक मामलों पर फोकस बना रहेगा. करियर व्यवसाय में सजगता बढ़ाएं. निजी विषयों को हल करेंगे. आवश्यक आर्थिक सक्रियता बढ़ाएंगे. अनुभवियों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. सबका सहयोग बना बरहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी गति तेज रहेगी. पेशेवर अवसर भुनाएंगे. चहुंओर सक्रियता रहेगी. साहस से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. वातावरण का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत बेहतर होगा. लक्ष्यों को पाएंगे. सहजता बनाए रहेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन संवरेगा. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. परिणाम पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के कार्य संवार पाएंगे. संबंधों में उमंग उत्साह दिखाएंगे. मन के मामलों में सफलता पाएंगे. प्रियजनों सेे भेंट होगी. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. महत्वपूर्ण मित्रों से मुलाकात होगी. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- इच्छित परिणाम बनेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा. आज्ञाकारिता रखेंगे. बड़ों का अनुसरण करेंगे.



आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. कला कौशल संवारें.



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शुभ अंक : 4, 5, 6 और 8

शुभ रंग : समुद्री

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