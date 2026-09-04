आज 4 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: जिम्मेदारी निभाएंगे, करीबी मददगार होंगे

सहकारी कार्यों में लाभ का स्तर बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में अपनों का सहयोग समर्थन पाएंगे. साझीदारी के कार्यों को गति देंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. निजी जीवन खुशी बढ़ेगी. रिश्ते मजबूत होंगे. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे. उद्योग व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में सफल होंगे. इच्छित सफलता की संभावना रहेगी. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. कार्यगत अवरोध दूर होंगे. साहस और पराक्रम बढ़ाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में गति बनाए रखेंगे. वाणिज्य व्यापार में लाभ बढ़ा रहेगा. अनुबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. पेशेवर सहजता का भाव रखेंगे.

धन संपत्ति- निर्णय में सहज रहेंगे. टीम पर भरोसा रहेगा. सबका सहयोग पाएंगे. श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. मूल्यवान खरीदी कर सकते हैं. सफलता की राहें खुलेंगी. भूमि भवन के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चाओं में मिठास बनी रहेगी. मन के मामले संवरेंगे. दाम्पत्य में मधुरता रहेगी. साथीगण प्रसन्न रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्ते मजबूत होंगे. जिद अहंकार से बचें. रिश्तों में घनिष्ठता रहेगी. निजी जीवन में प्रेम व्यवहार मजबूत बनाएंगे. प्रभावी लोगों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारी निभाएंगे. करीबी मददगार होंगे. भावनात्मक मजबूत बनेंगे. आकर्षण बढ़ा रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा.



आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. वचन रखें.



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शुभ अंक : 3, 5, 6 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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