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आज 4 सितंबर 2026 धनु राशिफल: दबाव में न आएं, योग प्राणायाम बढ़ाएं

Aaj ka Dhanu Rashifal 4 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: दबाव में न आएं. योग प्राणायाम बढ़ाएं. शारीरिक सक्रियता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. उत्साह मनोबल बना रहेगा.

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sagittarius horoscope
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कार्यक्षेत्र में निरंतरता बनाए रखेंगे. पेशेवरता से परिणाम बेहतर बनेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. विविध कार्यों मं स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाज में फोकस बनाए रखंे. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सभी मामलों में अनुशासन अनुपालन रखेंगे. श्रमशीलता बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र में सक्रियता दिखाएंगे. करियर व्यवसाय में प्रभावी प्रदर्शन बना रहेगा. विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी. व्यापार में रुटीन संवारेंगे. रोग उभर सकते हैं. जल्द भरोसा न करें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में प्रलोभन से बचें. सजगता से काम लें. वरिष्ठों के निर्देशों का पालन रखें. रुटीन पर बल दें. नियम निरंतरता पर जोर दें. जोखिम की स्थिति को टालें. आशंका में न आएं.

धन संपत्ति- आर्थिक निवेश बढ़ेगा. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. बहस विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. स्थिति मिश्रित रहेगी. वित्तीय फैसलों पर नियंत्रण रखेंगे. ठगों से सजगता बढ़ाएं.

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प्रेम मैत्री- पारिवारिक चर्चाओं में सजग रहें. निजी विषयों में उतावली से बचें. एक दूसरे की बात ध्यान से सुनें. चर्चा पर जोर बनाए रखें. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी.  संबंधों में सरलता बढ़ाएंगे. प्रेम एवं व्यवहार में समता संतुलन रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दबाव में न आएं. योग प्राणायाम बढ़ाएं. शारीरिक सक्रियता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. उत्साह मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. ढिलाई व लापरवाही से बचें.
 

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शुभ अंक : 1, 3 और 6

शुभ रंग : स्वर्णिम

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