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आज 4 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: मन की बात कह पाएंगे, प्रियजन प्रसन्न रहेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 4 September 2026, Virgo Horoscope Today: व्यक्तिगत स्थिति संवरेगी. कार्यशैली बेहतर होगी. व्यवहार संवरेगा. वातावरण में अनुकूलता बढ़ेगी. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

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जीवन अनुकूलता बढ़ेगी. परस्पर सहयोग व संतुलन बनाए रखेंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. आस्था में वृद्धि होगी. अध्यात्म को बल मिलेगा. मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. विभिन्न क्षेत्रों के श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. विभिन्न कार्यों में तेजी लाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में सफलता पाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे. पेशेवर सहयोग की भावना रखेंगे. पहल पराक्रम में सहज होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रबंधन बेहतर रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वित्तीय मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. पद प्रतिष्ठा और यात्रा के अवसर बढ़ेंगे.

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प्रेम मैत्री- घर में सुख का संचार रहेगा. सपरिवार भ्रमण पर जाएंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. संबंधों में मिठास रहेगी. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेमपक्ष संवार पाएगा. सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत स्थिति संवरेगी. कार्यशैली बेहतर होगी. व्यवहार संवरेगा. वातावरण में अनुकूलता बढ़ेगी. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा.


आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. धर्मकार्य करें.
 

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शुभ अंक : 4, 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

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