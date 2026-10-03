Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 अक्टूबर 2026: आज 3 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 3 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत - 1948 पराभव
आश्विन - पूर्णिमान्त
अमांत - भाद्रपद
तिथि
सप्तमी - 07:59 ए एम तक
नक्षत्र
आर्द्रा - 01:29 ए एम, अक्टूबर 04 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 06:15 ए एम
सूर्यास्त - 6:05 पी एम
चन्द्रोदय - 11:32 पी एम
चन्द्रास्त -1:04 पी एम
अशुभ काल
राहू - 09:12 ए एम से 10:41 ए एम
यम गण्ड - 01:39 पी एम से 03:07 पी एम
कुलिक - 06:15 ए एम से 07:44 ए एम
दुर्मुहूर्त - 06:15 ए एम से 07:02 ए एम, 7:02 ए एम से 07:50 ए एम
वर्ज्यम् - 10:49 ए एम से 12:19 पी एम
शुभ काल
अमृत काल - 6:40 पी एम से 08:10 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त - 4:37 ए एम से 05:26 ए एम