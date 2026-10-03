Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 अक्टूबर 2026: आज 3 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 3 अक्टूबर 2026

और पढ़ें

विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी

शक सम्वत - 1948 पराभव

आश्विन - पूर्णिमान्त

अमांत - भाद्रपद

तिथि

सप्तमी - 07:59 ए एम तक

नक्षत्र

आर्द्रा - 01:29 ए एम, अक्टूबर 04 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 06:15 ए एम

सूर्यास्त - 6:05 पी एम

चन्द्रोदय - 11:32 पी एम

चन्द्रास्त -1:04 पी एम

अशुभ काल

राहू - 09:12 ए एम से 10:41 ए एम

यम गण्ड - 01:39 पी एम से 03:07 पी एम

कुलिक - 06:15 ए एम से 07:44 ए एम

दुर्मुहूर्त - 06:15 ए एम से 07:02 ए एम, 7:02 ए एम से 07:50 ए एम

वर्ज्यम् - 10:49 ए एम से 12:19 पी एम

शुभ काल

अमृत काल - 6:40 पी एम से 08:10 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त - 4:37 ए एम से 05:26 ए एम

---- समाप्त ----