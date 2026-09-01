Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 1 सितंबर 2026: आज 1 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 1 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण
तिथि
कृष्ण पक्ष चतुर्थी- अगस्त 31 08:51 AM- सितंबर 01 07:42 AM
नक्षत्र
अश्विनी- सितंबर 01 03:23 AM- सितंबर 02 02:42 AM
योग
वृद्धि- सितंबर 01 01:50 AM- सितंबर 01 11:38 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 5:59 AM
सूर्यास्त- 6:43 PM
चन्द्रोदय- 09:05 पी एम
चन्द्रास्त- 09:45 ए एम
अशुभ काल
राहू- 03:32 पी एम से 05:07 पी एम
यम गण्ड- 09:10 ए एम से 10:45 ए एम
कुलिक- 12:21 पी एम से 01:56 पी एम
दुर्मुहूर्त- 08:32 ए एम से 09:23 ए एम, 11:13 पी एम से 11:59 पी एम
वर्ज्यम्- 10:49 पी एम से 12:22 ए एम, सितम्बर 02
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:55 ए एम से 12:46 पी एम
अमृत काल- 07:42 पी एम से 09:15 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 AM- 05:24 AM
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 05:59 ए एम से 02:42 ए एम, सितम्बर 02
अमृत सिद्धि योग- 05:59 ए एम से 02:42 ए एम, सितम्बर 02