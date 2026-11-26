हरियाणा के गोहाना प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने दो शूटर्स का एनकाउंटर कर दिया है. जबकि तीसरे शूटर को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान एक गोली पीएसआई मनदीप की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी. गनीमत रही कि उनकी जान बच गई.

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पुलिस ने गोहाना प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस को तीनों शूटर्स के लोकेशन की सूचना मिली थी. खेड़ी दमकन-रभड़ा रोड पर तीनों आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. आरोपियों ने पुलिस टीम पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में राहुल उर्फ नन्हा और विकास उर्फ विक्की के पैरों में गोली लगी जबकि तीसरे आरोपी कृष्ण को टीम ने मौके पर ही दबोच लिया. दोनों घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एसटीएफ रोहतक प्रभारी योगेंद्र दहिया की टीम को सूचना मिली थी कि प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमले के आरोपी गोहाना क्षेत्र में मौजूद हैं. इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए खेड़ी दमकन-रभड़ा रोड पर पहुंची. इसी दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी.

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आरोपियों ने पुलिस टीम पर करीब 8 से 10 राउंड फायर किए. इस दौरान एक गोली पीएसआई मनदीप की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी. जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की. मुठभेड़ में राहुल उर्फ नन्हा और विकास उर्फ विक्की के पैरों में गोली लगी. वहीं, तीसरे आरोपी कृष्ण को टीम ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

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घटना की सूचना मिलते ही एसएचओ सतीश कुमार भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद एसटीएफ और सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपियों पर 12 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

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