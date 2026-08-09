Rajasthan Weather Alert: 10 अगस्त को जयपुर समेत इन जिलों पर मॉनसून मेहरबान, IMD का अलर्ट

राजस्थान में रविवार 10 अगस्त को मॉनसून का असर जारी रहेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर के दैनिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कुछ स्थान तरबरतर हो सकते हैं.

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मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां पश्चिमी हिस्सों की तुलना में ज्यादा सक्रिय रहेंगी. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है.

10 अगस्त को कहां ज्यादा असर?

जयपुर संभाग: अनेक स्थानों पर बारिश

भरतपुर संभाग: कई इलाकों में बारिश की संभावना

कोटा संभाग: मध्यम से तेज बारिश के आसार

उदयपुर संभाग: अनेक स्थानों पर वर्षा

बीकानेर और जोधपुर संभाग: कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश.

अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा असर

IMD के 7 दिन के पूर्वानुमान के अनुसार, 10 से 13 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में लगातार बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. 14 और 15 अगस्त को इन संभागों में बारिश की तीव्रता कुछ कम होने की संभावना है.

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पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी 10 से 13 अगस्त तक कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है.

पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई.

ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले इलाकों के लिए चेतावनी

मौसम विभाग ने भारी बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव, अंडरपास में पानी भरने और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई है. नदी-नालों और पुल-पुलियों के पास वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

लोगों के लिए जरूरी सलाह

निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों से बचें.

तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा न करें.

बिजली चमकने पर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे न खड़े हों.

वाहन चलाते समय फिसलन और कम दृश्यता का ध्यान रखें.

फिलहाल 10 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में मानसून ज्यादा सक्रिय रहने और कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी बादलों की आवाजाही और छिटपुट बारिश जारी रह सकती है.

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