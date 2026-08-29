Wet Hair Tying Risks: गीले बालों को कसकर बांधा तो फंस जाओगे! टूटेंगे बाल, बढ़ेगा डैंड्रफ..इससे अच्छा है कर लें ये काम

चाय, पकोड़े और हल्की-हल्की फुहारें मानसून का मौसम वैसे तो काफी रोमांटिक लगता है. लेकिन सच कहें तो इस मौसम में बालों को संभालना किसी टास्क से कम नहीं होता. हवा में इतनी चिपचिपाहट और नमी होती है कि बाल वैसे ही रूखे और बेजान लगने लगते हैं.

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ऐसे में अक्सर हम क्या करते हैं? सुब ऑफिस या कॉलेज जाने की जल्दी में, या बस बालों की चिपचिप से बचने के लिए, गीले बालों को ही कसकर रबर बैंड से बांध लेते हैं या क्लिप लगा लेते हैं. दिखने में भले ही यह एक आसान और झटपट वाला जुगाड़ लगे, लेकिन आपकी यह छोटी सी जल्दबाजी बालों के लिए बहुत भारी पड़ सकती है.

आइए जानते हैं कि मानसून में गीले बाल बांधना क्यों खतरनाक है और बालों को टूटने-झड़ने से कैसे बचाएं.

गीले बाल बांधकर निकलने के 4 बड़े नुकसान

बालों का तेजी से टूटना

जब बाल गीले होते हैं, तो वे अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होते हैं. गीले बालों का लोच बढ़ जाता है. ऐसे में जब आप बालों को रबर बैंड से कसकर बांधते हैं, तो उन पर खिंचाव पड़ता है, जिससे वे बीच से या जड़ों से टूटने लगते हैं.

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स्कैल्प इन्फेक्शन और डैंड्रफ का खतरा

मानसून में स्कैल्प पर पसीना और नमी वैसे ही ज्यादा रहती है. गीले बाल बांध लेने से जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाती, जिससे वहां नमी फंसी रह जाती है. यह नमी फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्कैल्प में तेज खुजली और जिद्दी डैंड्रफ का कारण बनती है.

बालों से बदबू आना

लंबे समय तक गीले और बंधे रहने के कारण स्कैल्प पर फंसी नमी की वजह से बालों से सीलन जैसी अजीब बदबू आने लगती है, जो धोने के बाद भी आसानी से नहीं जाती.

कमजोर जड़ें और हेयर फॉल

लगातार गीले बालों में खिंचाव रहने से हेयर फॉलिकल्स ढीले पड़ जाते हैं. इससे बालों का नेचुरल वॉल्यूम कम हो जाता है और बाल तेजी से झड़ने लगते हैं.

मानसून के लिए जरूरी हेयर केयर टिप्स

माइक्रोफाइबर टॉवल का इस्तेमाल: बालों को तौलिए से तेजी से रगड़ने के बजाय माइक्रोफाइबर टॉवल या कॉटन टी-शर्ट से हल्के हाथों से सुखाएं.

बाल सुखाने के बाद ही बाहर निकलें: बाहर निकलने से पहले बालों को हवा में पूरी तरह सूखने दें. अगर बहुत जल्दी हो, तो ब्लो ड्रायर की कूल मोड सेटिंग का ही इस्तेमाल करें.

क्लॉ क्लिप का इस्तेमाल: अगर बाल थोड़े नम हैं और बांधना जरूरी है, तो रबड़ बैंड की जगह ढीली क्लिप या ढीली चोटी बनाएं.

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चौड़े दांतों वाली कंघी: गीले बालों में बारीक कंघी न चलाएं. बालों के सूखने पर चौड़े दांतों वाली लकड़ी की कंघी से धीरे-धीरे सुलझाएं.

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