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Raksha Bandhan 2026: मुहूर्त निकल गया, अब शाम को कब बांधें राखी? जानें शुभ समय

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर सुबह का मुहूर्त निकल गया है तो शाम को राखी बांधने का शुभ समय जान लें. 28 अगस्त को शाम 5:13 से 6:48 बजे तक चर चौघड़िया रहेगा.

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रक्षाबंधन पर सुबह का मुहूर्त निकल गया है तो शाम को राखी बांधने का शुभ समय जान लें. (Photo: ITG)
रक्षाबंधन पर सुबह का मुहूर्त निकल गया है तो शाम को राखी बांधने का शुभ समय जान लें. (Photo: ITG)

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन का त्योहार आज 28 अगस्त को मनाया जा रहा है. सुबह राखी बांधने का शुभ समय निकल चुका है, लेकिन अगर किसी वजह से आप भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाई हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. शाम के समय भी शुभ चौघड़िया का संयोग बन रहा है. ऐसे में राखी बांधने की तैयारी कर रहे भाई-बहन के लिए शाम का मुहूर्त खास महत्व रखता है.

शाम को इस समय बांध सकते हैं राखी

पंचांग के अनुसार 28 अगस्त की शाम 5 बजकर 13 मिनट से 6 बजकर 48 मिनट तक चर चौघड़िया रहेगा. धार्मिक मान्यताओं में चर चौघड़िया को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है. ऐसे में जिन लोगों के लिए सुबह राखी बांधना संभव नहीं हो पाया है, वे इस अवधि में भाई को राखी बांध सकते हैं.

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Rakshabandhan
रक्षाबंधन पर इस दिशा में भाई को बांधें राखी
Raksha Bandhan 2026
आज पूरे दिन पंचक, सुबह का मुहूर्त निकला, दोपहर में कब बांधें राखी?

यानी अगर आप शाम को राखी बांधने की तैयारी कर रहे हैं तो शाम 5:13 बजे से 6:48 बजे के बीच का समय ध्यान में रख सकते हैं.

क्या शाम को राखी बांधना शुभ है?

रक्षाबंधन के लिए शास्त्रीय रूप से राखी बांधने का समय पूर्णिमा तिथि और भद्रा की स्थिति को देखकर तय किया जाता है. इस साल श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह 9:08 बजे शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह 9:48 बजे तक रही. पंचांग गणना के अनुसार 28 अगस्त को भद्रा का प्रभाव सुबह से पहले ही समाप्त हो गया था.

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रक्षाबंधन का मुख्य राखी बांधने का मुहूर्त कई पंचांगों में सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक बताया गया है. लेकिन शाम के समय 5:13 से 6:48 बजे तक चर चौघड़िया भी पड़ रहा है. इसलिए सुबह का निर्धारित मुहूर्त निकल जाने के बाद शाम को राखी बांधने वालों के लिए यह समय उपयोगी माना जा सकता है.

आज शाम राखी बांधने वालों के लिए खास बात

अगर भाई-बहन सुबह साथ नहीं थे, ऑफिस या यात्रा की वजह से राखी नहीं बांध पाए या परिवार के सदस्य शाम को एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो शाम के इस समय में राखी बांधने की तैयारी की जा सकती है.

राखी बांधते समय सबसे पहले भाई को साफ आसन पर बैठाएं. इसके बाद माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और भाई की कलाई पर राखी बांधें. फिर आरती करके मिठाई खिलाएं. बहन भाई की सुख-समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती है, जबकि भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में साथ देने का संकल्प लेता है.

राखी की थाली में क्या रखें?

राखी की थाली में राखी के साथ रोली या कुमकुम, अक्षत, चंदन, दीपक, मिठाई और फूल रख सकते हैं. पूजा की थाली को पहले से तैयार कर लेना बेहतर रहेगा ताकि शुभ समय शुरू होते ही राखी बांधने की रस्म पूरी की जा सके.

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आज के पंचांग की जरूरी जानकारी

28 अगस्त 2026, शुक्रवार को रक्षाबंधन मनाया जा रहा है. श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 बजे तक रही, इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हुई. आज राहुकाल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक बताया गया है.

शाम का चर चौघड़िया: 5:13 बजे से 6:48 बजे तक

इसलिए अगर आप शाम को राखी बांधने जा रहे हैं तो 5:13 से 6:48 बजे के बीच का समय ध्यान में रख सकते हैं. शहर के अनुसार चौघड़िया के समय में कुछ मिनट का अंतर संभव है, इसलिए स्थानीय पंचांग को भी प्राथमिकता दें.

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