हिमालय के संकेत सुनने का समय: नेपाल की बाढ़ ने फिर खोली विकास की कमजोर कड़ियां

हिमालय एक बार फिर प्रकृति के रौद्र रूप का साक्षी बना है. 26 अगस्त 2026, बुधवार को नेपाल के उत्तरी रसुवा जिले और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में आई अचानक और अत्यंत तेज बाढ़ ने कुछ ही समय में जनजीवन, सड़क, पुल, बिजली परियोजनाओं और सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया.

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नेपाल की भोटेकोशी नदी में अचानक आए उफान ने स्याफ्रुबेसी, टिमुरे और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित किया तथा बाढ़ का पानी आगे त्रिशूली नदी तंत्र की ओर बढ़ा. तिब्बत के जिरोंग क्षेत्र में भी भूस्खलन और बाढ़ से संपर्क, सड़क तथा बिजली व्यवस्था बाधित हुई.

यह घटना केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि हिमालयी क्षेत्र की बढ़ती संवेदनशीलता का गंभीर संकेत है. प्रारंभिक रिपोर्टों में कई लोगों की मृत्यु और सैकड़ों लोगों के लापता होने की सूचना सामने आई है. नेपाल टूरिज्म बोर्ड की प्रारंभिक सूची में 384 यात्रियों के लापता होने की बात कही गई, जिनमें बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की है. हालांकि बचाव अभियान जारी रहने के कारण ये आंकड़े बदल सकते हैं.

कुछ घंटों में बदल गया पूरा परिदृश्य

बुधवार सुबह लगभग नौ बजे भोटेकोशी नदी में पानी का स्तर अचानक बढ़ा. नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में लोगों को संभलने का पर्याप्त समय नहीं मिला. कई स्थानों पर मकान, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे बाढ़ की तेज धारा में बह गए. रसुवा के टिमुरे और स्याफ्रुबेसी क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुए. नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को राहत एवं बचाव अभियान में लगाया गया. हेलीकॉप्टरों के माध्यम से खोज और बचाव का प्रयास भी शुरू किया गया, हालांकि अत्यधिक जलस्तर और खराब परिस्थितियों के कारण अभियान में कठिनाइयां आईं.

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इस आपदा का प्रभाव केवल स्थानीय बस्तियों तक सीमित नहीं रहा. नेपाल-चीन व्यापार और आवागमन के लिए महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ. तिब्बत के जिरोंग पोर्ट के आसपास भूस्खलन और बाढ़ से सड़क, संचार तथा बिजली व्यवस्था बाधित होने की खबरें सामने आई हैं. इस प्रकार एक पर्वतीय आपदा ने कुछ ही घंटों में मानवीय, आर्थिक और रणनीतिक संपर्क व्यवस्था को प्रभावित कर दिया.

आखिर इतनी अचानक क्यों आई बाढ़?

इस आपदा का कारण अभी पूरी तरह अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हुआ है. नेपाल के अधिकारियों और विशेषज्ञों से प्राप्त प्रारंभिक सूचनाओं में तिब्बत की ओर किसी भूस्खलन या हिम-शैल (ice-rock) के बड़े हिस्से के खिसकने से नदी के मार्ग में अस्थायी अवरोध बनने और उसके बाद अचानक पानी के मुक्त होने की संभावना व्यक्त की गई है. कुछ रिपोर्टों में भूकंपीय गतिविधि और हिम-शैल हिमस्खलन को भी संभावित कारणों से जोड़ा गया है. इसलिए इस घटना को केवल सामान्य मानसूनी बाढ़ मानना जल्दबाजी होगी.

नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि रसुवा में स्थानीय स्तर पर अत्यधिक वर्षा इस बाढ़ का एकमात्र कारण नहीं थी और तिब्बत की ओर हुई वर्षा तथा वहां की पर्वतीय भू-आकृतिक गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. इससे स्पष्ट है कि हिमालय में आपदाओं को प्रशासनिक सीमाओं में बांटकर नहीं देखा जा सकता. एक देश में घटित भू-आकृतिक घटना कुछ ही घंटों में दूसरे देश में विनाशकारी बाढ़ का कारण बन सकती है.

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जलवायु परिवर्तन का बढ़ता दबाव

हिमालय विश्व के सबसे संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है. तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियरों के पिघलने, हिमपात के स्वरूप में बदलाव, हिमनद झीलों के विस्तार और पर्वतीय ढलानों की अस्थिरता जैसी प्रक्रियाएं तेज हो रही हैं. परिणामस्वरूप ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF), भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है.

हालांकि वर्तमान बाढ़ का अंतिम वैज्ञानिक कारण विस्तृत अध्ययन के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन यह घटना व्यापक जलवायु संकट के संदर्भ से अलग नहीं है. हिमालयी क्षेत्र में पिछले वर्षों में भी अचानक बाढ़ और हिमनदीय झीलों से जुड़ी घटनाएं सामने आती रही हैं.

पिछले वर्ष भी भोटेकोशी क्षेत्र में गंभीर बाढ़ ने जनजीवन और नेपाल-चीन संपर्क को प्रभावित किया था. इसलिए आज आवश्यकता केवल बाढ़ आने के बाद राहत पहुंचाने की नहीं, बल्कि ऐसी आपदाओं की पूर्व चेतावनी और जोखिम-आकलन को मजबूत करने की है.

विकास बनाम पर्यावरण का सवाल

हिमालय में सड़क, जलविद्युत परियोजनाओं, सुरंगों, पर्यटन और सीमा संपर्क का विस्तार आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है. लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की अपनी भौगोलिक सीमाएं होती हैं. नदी के प्राकृतिक मार्गों, बाढ़ मैदानों और अस्थिर ढलानों पर अत्यधिक निर्माण आपदा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है. इस बाढ़ से नेपाल की जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है.

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प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार लगभग 430 मेगावाट बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई, जो नेपाल की कुल जलविद्युत क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह घटना बताती है कि जलविद्युत जैसे विकास कार्यों के साथ-साथ जलवायु जोखिम, भूकंपीय संवेदनशीलता और बाढ़-भूस्खलन की संयुक्त संभावनाओं का आकलन भी अनिवार्य होना चाहिए.

सीमाओं से परे सहयोग जरूरी

नेपाल और तिब्बत के बीच हिमालय कोई दीवार नहीं, बल्कि साझा प्राकृतिक तंत्र है. एक ओर होने वाली भारी वर्षा, भूस्खलन, हिमस्खलन या नदी अवरोध का प्रभाव दूसरी ओर कुछ ही समय में दिखाई दे सकता है. इसलिए सीमा पार रियल-टाइम मौसम एवं जलस्तर सूचना साझा करने, उपग्रह निगरानी, नदी प्रवाह की संयुक्त निगरानी और आपातकालीन चेतावनी तंत्र को मजबूत करना समय की मांग है.

भारत के लिए भी यह घटना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोटेकोशी-त्रिशूली नदी तंत्र आगे चलकर भारतीय नदी प्रणाली से जुड़ता है. अचानक बढ़े जलप्रवाह का प्रभाव नेपाल से आगे भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच सकता है. यही कारण है कि ऐसी घटनाओं में नेपाल, चीन और भारत के बीच वैज्ञानिक एवं आपदा प्रबंधन सहयोग का महत्व बढ़ जाता है.

राहत से आगे पुनर्वास की चुनौती

अचानक बाढ़ के बाद सबसे पहली प्राथमिकता जीवन बचाना होती है. सेना, पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों की त्वरित कार्रवाई महत्वपूर्ण है. लेकिन राहत अभियान के बाद असली चुनौती शुरू होती है—घर खो चुके परिवारों का पुनर्वास, क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों का पुनर्निर्माण, पेयजल एवं बिजली की व्यवस्था और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना.पुनर्निर्माण केवल पहले जैसी संरचनाएं खड़ी करने तक सीमित नहीं होना चाहिए.

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यदि कोई सड़क या पुल उसी जोखिम वाले स्थान पर उसी डिजाइन के साथ फिर बना दिया गया, तो अगली आपदा में वही नुकसान दोबारा हो सकता है.इसलिए अब आवश्यकता है 'बिल्ड बैक बेटर' अर्थात ऐसी अवसंरचना का निर्माण जो भविष्य के जलवायु और आपदा जोखिमों को ध्यान में रखकर अधिक सुरक्षित हो.

हिमालय हमें चेतावनी दे रहा है

नेपाल में 25–26 अगस्त की घटनाएं केवल एक बाढ़ की कहानी नहीं हैं. यह हिमालय की बदलती परिस्थितियों का संकेत भी हैं. एक ओर जलवायु परिवर्तन तापमान और वर्षा के स्वरूप को बदल रहा है, दूसरी ओर अनियोजित निर्माण और प्राकृतिक ढलानों पर बढ़ता मानवीय दबाव जोखिम को और बढ़ा रहा है. इस संकट का समाधान प्रकृति से संघर्ष में नहीं, बल्कि प्रकृति को समझकर विकास की दिशा तय करने में है. नदी को उसका प्राकृतिक स्थान देना होगा.

संवेदनशील ढलानों पर निर्माण को नियंत्रित करना होगा. हिमनदों और हिमनदीय झीलों की निरंतर निगरानी करनी होगी. स्थानीय समुदायों को आपदा-पूर्व तैयारी का प्रशिक्षण देना होगा और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाना होगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपदा को केवल राहत और मुआवजे के नजरिये से देखने की मानसिकता बदलनी होगी. आधुनिक आपदा प्रबंधन का लक्ष्य आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि आपदा से पहले जोखिम को पहचानना और नुकसान को न्यूनतम करना होना चाहिए.

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नेपाल की भोटेकोशी बाढ़ ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि हिमालय स्थिर नहीं है. उसकी नदियां, हिमनद, ढलान और मौसम तेजी से बदल रहे हैं. यदि विकास, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन को एक साथ नहीं जोड़ा गया, तो आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाएं अधिक गंभीर सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा कर सकती हैं.हिमालय केवल नेपाल की प्राकृतिक संपदा नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की जल-सुरक्षा का आधार है. इसलिए 25–26 अगस्त की यह आपदा नेपाल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है- हिमालय को समझिए, उसके साथ विकास कीजिए और उसकी चेतावनियों को अनसुना मत कीजिए.

(लेखक विज्ञान और पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ हैं. ये उनके निजी विचार हैं)

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