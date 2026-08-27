'जितने इंटरव्यू PM मोदी ने दिए, उतने किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिए...', बोले किरेन रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने के फैसले का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि PM मोदी लोगों से सीधे जुड़ना पसंद करते हैं और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों को कई इंटरव्यू दिए हैं.

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इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में, रिजिजू से पूछा गया कि क्या नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने के फैसले से मीडिया के साथ पीएम मोदी की सीमित बातचीत की धारणा और मजबूत हुई है, तो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड मीडिया कैंपेन चलाए गए थे.

रिजिजू ने पूछा, 'जब उन्हें पता हो कि कोई कैंपेन चलाया जा रहा है, मान लीजिए, अगर यह मेरे खिलाफ होता... तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करता?' रिजिजू ने तर्क दिया कि इसके बजाय, पीएम मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों के साथ व्यक्तिगत रूप से काफी बातचीत की है और कई इंटरव्यू दिए हैं. रिजिजू ने कहा, किसी भी प्रधानमंत्री ने मीडिया को उतने इंटरव्यू नहीं दिए होंगे जितने PM मोदी जी ने दिए हैं.

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उन्होंने सवाल किया कि इन इंटरव्यू के बावजूद पीएम मोदी को अभी भी ऐसे व्यक्ति के तौर पर क्यों दिखाया जाता है जो मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं.

'प्रेस कॉन्फ्रेंस एक औपचारिकता है'

रिजिजू ने कहा, 'प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल एक औपचारिकता है' और तर्क दिया कि पीएम मोदी लोगों के साथ सीधे जुड़ना पसंद करते हैं. रिजिजू ने उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिकों, छात्रों और खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी की बातचीत का जिक्र किया. उन्होंने इसरो (ISRO) के वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री की नियमित बातचीत और परीक्षा के समय छात्रों के साथ उनकी सालाना बातचीत की ओर इशारा किया.

उन्होंने बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पहले और बाद में खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी के जुड़ाव पर भी प्रकाश डाला. रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों के लिए रवाना होने से पहले खिलाड़ियों से बात करते हैं और मेडल जीतकर लौटने पर उनसे मिलते हैं.

वहीं, संसद के मानसून सत्र में लगातार हुए हंगामे और कामकाज पर असर होने को लेकर किरेन रिजिजू ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा. रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्ष से बातचीत की पूरी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस और सपा पहले ही संसद नहीं चलने देने का फैसला कर चुकी थीं.

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जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से पूछा गया कि क्या सरकार 'संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है', तो रिजिजू ने इसका सीधा जवाब देने के बजाय कहा कि, सरकार उचित समय आने पर इसकी जानकारी देगी.

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