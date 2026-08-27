scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जितने इंटरव्यू PM मोदी ने दिए, उतने किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिए...', बोले किरेन रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री ने मीडिया को उतने इंटरव्यू नहीं दिए होंगे, जितने पीएम मोदी ने दिए हैं. उन्होंने सवाल किया कि इतने इंटरव्यू देने के बावजूद पीएम मोदी को ऐसे व्यक्ति के तौर पर क्यों दिखाया जाता है, जो मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं.

Advertisement
X
रिजिजू ने कहा- प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल एक औपचारिकता है. (Photo: PTI)
रिजिजू ने कहा- प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल एक औपचारिकता है. (Photo: PTI)

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने के फैसले का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि PM मोदी लोगों से सीधे जुड़ना पसंद करते हैं और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों को कई इंटरव्यू दिए हैं.

इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में, रिजिजू से पूछा गया कि क्या नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने के फैसले से मीडिया के साथ पीएम मोदी की सीमित बातचीत की धारणा और मजबूत हुई है, तो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड मीडिया कैंपेन चलाए गए थे. 

रिजिजू ने पूछा, 'जब उन्हें पता हो कि कोई कैंपेन चलाया जा रहा है, मान लीजिए, अगर यह मेरे खिलाफ होता... तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करता?' रिजिजू ने तर्क दिया कि इसके बजाय, पीएम मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों के साथ व्यक्तिगत रूप से काफी बातचीत की है और कई इंटरव्यू दिए हैं. रिजिजू ने कहा, किसी भी प्रधानमंत्री ने मीडिया को उतने इंटरव्यू नहीं दिए होंगे जितने PM मोदी जी ने दिए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Kiren Rijiju defends PM Modi over criticism of his not holding press conferences
'कांग्रेस-सपा ने तय कर लिया था संसद नहीं चलने देंगे...', सत्र के हंगामे पर बोले रिजिजू
Kiren Rijiju
'राहुल ने ली होगी ट्रेनिंग, लेकिन मुझे...', स्विमिंग की तुलना पर बोले रिजिजू
Kiren Rijiju and Rahul Gandhi
'राहुल गांधी को शायद ट्रेनिंग लेनी पड़े', रिजिजू ने ली चुटकी
arunachal pradesh india china border
'बॉर्डर पर प्रॉब्लम है... ', अरुणाचल में चीन की हरकतों पर रिजिजू का बड़ा बयान
Union Minister Kiren Rijiju slams Rahul Gandhi
'बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर...', रिजिजू पर राहुल गांधी का पलटवार
Advertisement

उन्होंने सवाल किया कि इन इंटरव्यू के बावजूद पीएम मोदी को अभी भी ऐसे व्यक्ति के तौर पर क्यों दिखाया जाता है जो मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं.

'प्रेस कॉन्फ्रेंस एक औपचारिकता है'

रिजिजू ने कहा, 'प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल एक औपचारिकता है' और तर्क दिया कि पीएम मोदी लोगों के साथ सीधे जुड़ना पसंद करते हैं. रिजिजू ने उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिकों, छात्रों और खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी की बातचीत का जिक्र किया. उन्होंने इसरो (ISRO) के वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री की नियमित बातचीत और परीक्षा के समय छात्रों के साथ उनकी सालाना बातचीत की ओर इशारा किया.

उन्होंने बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पहले और बाद में खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी के जुड़ाव पर भी प्रकाश डाला. रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों के लिए रवाना होने से पहले खिलाड़ियों से बात करते हैं और मेडल जीतकर लौटने पर उनसे मिलते हैं.

वहीं, संसद के मानसून सत्र में लगातार हुए हंगामे और कामकाज पर असर होने को लेकर किरेन रिजिजू ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा. रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्ष से बातचीत की पूरी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस और सपा पहले ही संसद नहीं चलने देने का फैसला कर चुकी थीं.

Advertisement

जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से पूछा गया कि क्या सरकार 'संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है', तो रिजिजू ने इसका सीधा जवाब देने के बजाय कहा कि, सरकार उचित समय आने पर इसकी जानकारी देगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Panchang, 27 August 2026: 27 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    अंकित को जिम से निकलते ही मारीं 20 गोलियां, 'कोर्ट में गोली मारेंगे' वाले सिंगर के मर्डर की पूरी कहानी |
    Aaj ka Rashifal 27 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 27 August 2026: मीन राशिवालों को उधार लेनदेन से बचना होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 August 2026: कुंभ राशिवालों को मेहनत का फल प्राप्त होगा, परिवार की टेंशन दूर होगी, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Makar Rashifal 27 August 2026: मकर राशिवाले हर काम सावधानी से करें, किसी को पैसा उधार देने से बचें, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 27 August 2026: धनु राशिवालों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लड़ाई झगड़े से बचें, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 27 August 2026: वृश्चिक राशिवालों के खर्चे बढ़ेंगे, धन लाभ के अवसर बननेंगे, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Tula Rashifal 27 August 2026: तुला राशिवालों वालों के लिए धन लाभ का योग, शुभ रंग गुलाबी, जानें दैनिक भाग्यफल |
    Aaj Ka Kanya Rashifal 27 August 2026: कन्या राशिवालों के रुके हुए काम पूरे होंगे, ऑफिस में तनाव बढ़ेगा, जानें दैनिक भाग्यफल
    Advertisement