scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेन स्टोक्स की फिर हो सकती है IPL में एंट्री! ये 4 टीमें पानी की तरह बहाएगी पैसा, पिछली बार मिले थे 16.25 करोड़

बेन स्टोक्स लंबे समय बाद एक बार फिर आईपीएल में वापसी कर सकते हैं. बेन स्टोक्स को खरीदने के लिए टीमों के बीच मिनी ऑक्शन के दौरान कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. आखिरी बार स्टोक्स आईपीएल में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते नजर आए थे.

Advertisement
X
आईपीएल में चलेगा बेन स्टोक्स का बल्ला (PHOTO: ITGD)
आईपीएल में चलेगा बेन स्टोक्स का बल्ला (PHOTO: ITGD)

इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स एक बार फिर आईपीएल के मैदान पर अपना जलवा बिखेरते नजर आ सकते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी बनाने वाले बेन स्टोक्स टी20 में बल्ले से दमदार प्रदर्शन करना जारी रखेंगे. 

टी20 लीग्स में बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों की मांग काफी अधिक रहती है. स्टोक्स को वर्ल्ड का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है. आईपीएल जैसे लीग में हर टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत रहती है जो अपने दम पर मैच का पासा पलटना जानता हो. 

बेन स्टोक्स ने आईपीएल में अब तक तीन टीमों के लिए खेला है. सबसे पहले साल 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए स्टोक्स ने आईपीएल में डेब्यू किया. इसके बाद साल 2018 से 2021 तक वह राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा रहे थे. आखिरी बार स्टोक्स ने आईपीएल में साल 2023 में चेन्नई के लिए मैच खेला था.

सम्बंधित ख़बरें

India vs Sri Lanka 2nd Test Live Score, Day 3
दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म, श्रीलंका का संघर्ष जारी
IND vs SL (PHOTO: PTI)
क्या तीसरे दिन ही खत्म हो जाएगा मैच? SL पर मंडराया बड़ा खतरा
Ben Stokes in this frame. (Getty)
67 पर ढेर, फिर 135 रनों का चमत्कार! जब स्टोक्स ने रचा इतिहास
Joe Root
रूट रचने वाले हैं इतिहास, इस दिग्गज का बड़ा रिकॉर्ड निशाने पर
Ben Stokes
संन्यास के बाद नया मिशन, कोचिंग रोल में उतरेंगे स्टोक्स

चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 करोड़ 25 लाख में स्टोक्स को अपने साथ जोड़ा था. बेन स्टेक्स ने आईपीएल के 45 मैचों की 44 पारियों में 133.95 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 935 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने दो शतक और दो अर्धशतक जड़ने में कामयाबी हासिल की.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ben Stokes (@stokesy)

अगर स्टोक्स आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन में अपना नाम दर्ज कराते हैं तो कई फ्रेंचाइजी उन पर बड़ा दांव लगा सकती हैं. लेकिन इनमें से चार टीम ऐसी हैं जिन्हें सच में स्टोक्स जैसे प्लेयर की तलाश है. स्टोक्स को खरीदने के लिए इन चार टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. 

चेन्नई सुपर किंग्स  

रवींद्र जडेजा की जगह को भरना चेन्नई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. सीएसके को एक ऐसे भरोसेमंद ऑलराउंडर की तलाश है जो न सिर्फ मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे, बल्कि मुश्किल समय में विकेट भी निकालकर दे. स्टोक्स इस रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं. स्टोक्स आखिरी बार जब चेन्नई की टीम में शामिल हुए थे तब वह चोट के कारण पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल पाए थे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KL Rahul👑 (@klrahul)

राजस्थान रॉयल्स  

राजस्थान की टीम को अपने चौथे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर एक धाकड़ ऑलराउंडर की लंबे समय से जरूरत रही है. स्टोक्स 2018 से 2021 तक राजस्थान का हिस्सा रह चुके हैं और यहां शतक भी जड़ चुके हैं. ऐसे में राजस्थान अपनी पुरानी पसंद पर दोबारा दांव खेल सकती है. खासतौर पर संजू सैमसन के टीम से जाने के बाद राजस्थान को एक अनुभवी खिलाड़ी की जरूरत भी है.

Advertisement

कोलकाता नाइट राइडर्स 

आंद्रे रसेल के जाने के बाद केकेआर के पास पावर-हिटिंग ऑलराउंडर का विकल्प खाली पड़ा है. इसके अलावा अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद टीम नए कप्तान की तलाश में भी है. स्टोक्स का कप्तानी अनुभव केकेआर के बड़े काम आ सकता है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ben Stokes (@stokesy)

लखनऊ सुपर जायंट्स 

लखनऊ के पास मजबूत टॉप ऑर्डर तो है लेकिन मैच को फिनिश करने वाले खिलाड़ी की कमी उन्हें पिछले सीजन में खूब खली. ऋषभ पंत के दिल्ली जाने के बाद लखनऊ भी कप्तानी के नए ऑप्शन ढूंढ रही है. ऐसे में बेन स्टोक्स टीम की बल्लेबाजी को गहराई देने के साथ-साथ टीम की कप्तानी की भार भी संभाल सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चार साल का लंबा इंतजार...यश की टॉक्सिक से थी बड़ी उम्मीद, कमजोर राइटिंग ने सब बिगाड़ा |
    Nepal Flash Flood 26 अगस्त की वो सुबह... जब नेपाल में सबकुछ बदल गया |
    चीनी फिर VIP हो गई! कभी बेफिक्र होकर डालते थे, अब सोचकर डालेंगे |
    हिमालय के संकेत सुनने का समय: नेपाल की बाढ़ ने फिर खोली विकास की कमजोर कड़ियां |
    जब लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या की गई, भारत के अंतिम वायसराय रहे थे |
    कन्नौज में सड़क पर लेटकर PRD जवान ने किया हंगामा, वीडियो वायरल |
    बेन स्टोक्स की फिर हो सकती है IPL में एंट्री! ये 4 टीमें पानी की तरह बहाएगी पैसा, पिछली बार मिले थे 16.25 करोड़ |
    Raksha Bandhan 2026 Date: आज या कल, कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन? राखी बांधने के लिए मिलेगा बस इतना समय |
    'मेरी पत्नी मलबे में दब गई, हम जान बचाने के लिए छत पर रहे', नेपाल बाढ़ पीड़ित ने सुनाई आपबीती |
    सुप्रीम कोर्ट का फर्जी जज बन डराया, महाठगी का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर दोषी करार, आज सजा पर सुनवाई
    Advertisement