बेन स्टोक्स की फिर हो सकती है IPL में एंट्री! ये 4 टीमें पानी की तरह बहाएगी पैसा, पिछली बार मिले थे 16.25 करोड़

इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स एक बार फिर आईपीएल के मैदान पर अपना जलवा बिखेरते नजर आ सकते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी बनाने वाले बेन स्टोक्स टी20 में बल्ले से दमदार प्रदर्शन करना जारी रखेंगे.

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टी20 लीग्स में बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों की मांग काफी अधिक रहती है. स्टोक्स को वर्ल्ड का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है. आईपीएल जैसे लीग में हर टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत रहती है जो अपने दम पर मैच का पासा पलटना जानता हो.

बेन स्टोक्स ने आईपीएल में अब तक तीन टीमों के लिए खेला है. सबसे पहले साल 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए स्टोक्स ने आईपीएल में डेब्यू किया. इसके बाद साल 2018 से 2021 तक वह राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा रहे थे. आखिरी बार स्टोक्स ने आईपीएल में साल 2023 में चेन्नई के लिए मैच खेला था.

चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 करोड़ 25 लाख में स्टोक्स को अपने साथ जोड़ा था. बेन स्टेक्स ने आईपीएल के 45 मैचों की 44 पारियों में 133.95 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 935 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने दो शतक और दो अर्धशतक जड़ने में कामयाबी हासिल की.

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अगर स्टोक्स आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन में अपना नाम दर्ज कराते हैं तो कई फ्रेंचाइजी उन पर बड़ा दांव लगा सकती हैं. लेकिन इनमें से चार टीम ऐसी हैं जिन्हें सच में स्टोक्स जैसे प्लेयर की तलाश है. स्टोक्स को खरीदने के लिए इन चार टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

चेन्नई सुपर किंग्स

रवींद्र जडेजा की जगह को भरना चेन्नई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. सीएसके को एक ऐसे भरोसेमंद ऑलराउंडर की तलाश है जो न सिर्फ मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे, बल्कि मुश्किल समय में विकेट भी निकालकर दे. स्टोक्स इस रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं. स्टोक्स आखिरी बार जब चेन्नई की टीम में शामिल हुए थे तब वह चोट के कारण पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल पाए थे.

राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान की टीम को अपने चौथे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर एक धाकड़ ऑलराउंडर की लंबे समय से जरूरत रही है. स्टोक्स 2018 से 2021 तक राजस्थान का हिस्सा रह चुके हैं और यहां शतक भी जड़ चुके हैं. ऐसे में राजस्थान अपनी पुरानी पसंद पर दोबारा दांव खेल सकती है. खासतौर पर संजू सैमसन के टीम से जाने के बाद राजस्थान को एक अनुभवी खिलाड़ी की जरूरत भी है.

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कोलकाता नाइट राइडर्स

आंद्रे रसेल के जाने के बाद केकेआर के पास पावर-हिटिंग ऑलराउंडर का विकल्प खाली पड़ा है. इसके अलावा अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद टीम नए कप्तान की तलाश में भी है. स्टोक्स का कप्तानी अनुभव केकेआर के बड़े काम आ सकता है.

लखनऊ सुपर जायंट्स

लखनऊ के पास मजबूत टॉप ऑर्डर तो है लेकिन मैच को फिनिश करने वाले खिलाड़ी की कमी उन्हें पिछले सीजन में खूब खली. ऋषभ पंत के दिल्ली जाने के बाद लखनऊ भी कप्तानी के नए ऑप्शन ढूंढ रही है. ऐसे में बेन स्टोक्स टीम की बल्लेबाजी को गहराई देने के साथ-साथ टीम की कप्तानी की भार भी संभाल सकते हैं.



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