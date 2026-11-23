अगर आपको गार्डनिंग करने का शौक है तो आपको घर में बहुत सारे गमले होंगे. कुछ गमलों में पेड़-पौधे लगे होते हैं, लेकिन कुछ पुराने हो जाते हैं और उनमें से पौधों को शिफ्ट कर दिया जाता है. ऐसे में इन पुराने मिट्टी के गमलों को अक्सर लोग बेकार समझकर एक तरफ रख देते हैं या फिर फेंक देते हैं. अगर आप भी ऐसा कर देते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. क्या आप जानते हैं कि इन्हीं गमलों की मदद से आप अपने घर के लिए एक बेहद खूबसूरत और काम की चीज बना सकते हैं? जी हां, सिर्फ दो बड़े मिट्टी के गमले और एक पुरानी लकड़ी की ट्रे आपके घर को नया लुक दे सकती है.



खास बात यह है कि इससे बनने वाली टेबल सिर्फ घर को खूबसूरत लुक देने के काम ही नहीं आएगी, बल्कि इसके अंदर किताबें, मैगजीन और दूसरी छोटी-मोटी चीजें भी रख सकते हैं. अगर आप बिना महंगे फर्नीचर पर पैसे खर्च किए अपने लिविंग रूम या बेडरूम को स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो यह आइडिया काफी काम का है. इसमें पुराने गमलों को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि देखने में वे किसी महंगे डिजाइनर फर्नीचर से कम नहीं लगते.

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दो पुराने गमलों से तैयार करें शानदार साइड टेबल

इस आइडिया में दो बड़े और गोल शेप के टेराकोटा यानी मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल किया गया है. इन दोनों गमलों को एक-दूसरे के ऊपर उल्टा करके जोड़ा जाता है. इससे टेबल का बेस तैयार हो जाता है. इसके बाद ऊपर लकड़ी की गोल ट्रे या प्लेट लगाई जाती है, जो टेबल के टॉप का काम करती है.

इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोनों गमलों के बीच खाली जगह मिलती है. आप इस जगह का इस्तेमाल सामान रखने के लिए कर सकते हैं. यानी एक ही चीज से आपको टेबल और स्टोरेज, दोनों की फैसिलिटी मिल जाएगी.



साइड टेबल बनाने के लिए क्या-क्या सामान चाहिए?

इस खूबसूरत टेबल को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर या आसपास आसानी से मिलने वाली कुछ चीजों से ही इसे तैयार किया जा सकता है.

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दो बड़े और मजबूत मिट्टी के गमले

एक गोल शेप की लकड़ी की ट्रे या प्लेट

मजबूत चिपकाने वाला एडहेसिव

काला या अपनी पसंद का पेंट

लकड़ी पर लगाने के लिए वुड स्टेन

पेंट को सेफ रखने के लिए वैक्स या प्रोटेक्टिव कोटिंग

सैंडपेपर

फेल्ट पैड्स

इस तरह बनाएं गमलों से साइड टेबल



1. सबसे पहले गमलों को जोड़ें: दोनों गमलों को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें. अब एक गमले के ऊपरी किनारे पर मजबूत एडहेसिव ग्लू लगाएं. इसके ऊपर दूसरा गमला उल्टा करके इस तरह रखें कि दोनों के खुले हिस्से आपस में जुड़ जाएं. इन्हें अच्छी तरह सेट होने दें ताकि टेबल का बेस मजबूत बन सके.

2. गमलों को दें नया रंग: जब दोनों गमले अच्छी तरह जुड़ जाएं, तो उन पर अपनी पसंद का पेंट करें. आप चाहें तो मैट ब्लैक रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे टेबल को मॉडर्न और प्रीमियम लुक मिलेगा. पेंट सूखने के बाद उस पर प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाएं, ताकि कलर लंबे समय तक वैसा ही रहे.

3. लकड़ी की ट्रे को तैयार करें: अब एक गोल लकड़ी की ट्रे या प्लेट लें. इसे सैंडपेपर की मदद से अच्छी तरह रगड़कर चिकना कर लें. इसके बाद अपनी पसंद का वुड स्टेन लगाएं. अगर आप चाहते हैं कि लकड़ी नमी और खरोंच से बची रहे तो, उसके लिए ऊपर से प्रोटेक्टिव कोटिंग भी कर सकते हैं.

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4. टेबल के ऊपर लगाएं लकड़ी की प्लेट: अब तैयार लकड़ी की ट्रे को गमलों के ऊपर रखें. इसे बैलेंस्ड और सेफ रखने के लिए जरूरत के हिसाब से एडहेसिव का इस्तेमाल करें. इस तरह आपकी खूबसूरत साइड टेबल तैयार हो जाएगी.

5. फर्श को खरोंच से बचाएं: टेबल के निचले हिस्से में फेल्ट पैड्स लगाना न भूलें. इससे टेबल को खिसकाने पर फर्श पर निशान या खरोंच पड़ने का खतरा कम होगा.



टेबल के अंदर रख सकेंगे किताबें और दूसरी चीजें

इस DIY टेबल की सबसे खास बात इसका स्टोरेज स्पेस है. दोनों गमलों को जोड़ने से अंदर एक खाली जगह बन जाती है. इसमें आप किताबें, मैगजीन, रिमोट या दूसरी छोटी-मोटी चीजें रख सकते हैं. जब सामान रखना हो तो लकड़ी की प्लेट को हटाकर इस्तेमाल करें और जब टेबल की तरह काम लेना हो तो इसे वापस ऊपर रख दें. इस पर आप छोटा सा इंडोर प्लांट, फूलदान, टेबल लैंप या सजावट का कोई दूसरा सामान भी रख सकते हैं.

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