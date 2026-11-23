नेपाल में एक बार फिर बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा मंडरा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक मजबूत अल नीनो हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी ला सकता है.

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हिंदू कुश हिमालय विंटर आउटलुक 2026 को 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' (ICIMOD), बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के 'इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स' ने मिलकर तैयार किया है. इस रिपोर्ट में नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में ज्यादा बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

पश्चिमी हिमालय के कुछ इलाकों में बाढ़, भूस्खलन की चेतावनी

साथ ही, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारी बारिश या बर्फबारी के चलते पश्चिमी हिमालय के कुछ इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन हो सकता है. वहीं, इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ने की भी संभावना है जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है. खास बात यह है कि यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी संस्था नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मजबूत से बहुत मजबूत अल नीनो के सक्रिय होने की संभावना जताई है.

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रिपोर्ट में कहा गया है कि यह 1950 में रिकॉर्ड रखे जाने की शुरुआत के बाद से यह अब तक का सबसे शक्तिशाली अल नीनो हो सकता है.

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ICIMOD के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मौसमी घटना के चलते हिमालय की तलहटी में ज्यादा बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा बर्फबारी हो सकती है. यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब नेपाल और भूटान में मानसून बहुत विनाशकारी रहा है.

अगस्त में नेपाल में आई बाढ़ में लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी जबकि पांच हजार से ज्यादा लोग लापता हो गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आपदा के बाद राहत और पुननिर्माण कार्यों में देश को 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च उठाना पड़ा. इस रिपोर्ट में यह भी संभावना जताई गई है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत और नेपाल के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बर्फ जमा हो सकती है.

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