उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां के नाम एक भावुक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने लिखा 'यह पाती हर मां के नाम है, जिनके बिना जीवन नहीं होता.' उन्होंने संन्यास के बाद मां से भिक्षा मांगने का जिक्र भी पत्र में किया है.

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सीएम योगी ने लिखा कि मां केवल जननी नहीं, बल्कि जगत जननी और ईश्वर की भी जननी है. सीएम योगी ने मां की ममता को दुनिया की सबसे सुंदर भावना बताते हुए कहा कि मां हर किसी की जगह ले सकती है, लेकिन मां की जगह कोई नहीं ले सकता.

उन्होंने बताया कि मां के न होने का अर्थ जीवन से भावनात्मक सुरक्षा, बिना शर्त मिलने वाले प्यार और घर की गहरी छांव का हट जाना है. उन्होंने मां को अपनी प्रथम गुरु और अक्षर ज्ञान देने वाली पूजनीय मां बताया.

संन्यास के बाद मां से भिक्षा मांगने का प्रसंग

अपने पत्र में सीएम योगी ने संन्यास ग्रहण करने के तीन साल बाद अपने घर पहुंचने और मां से भिक्षा मांगने के भावुक प्रसंग का भी जिक्र किया है. उन्होंने लिखा कि उस दिन वह भगवा वस्त्र धारण कर अपने ही घर की दहलीज के बाहर खड़े थे. उस समय मां की ममता ने संन्यासी बेटे के संकल्प का पूरा सम्मान किया था. उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ ऋण ऐसे होते हैं, जिन्हें कभी चुकाया नहीं जा सकता.

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सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से एक संकल्प लेने की अपील की है. उन्होंने लिखा कि प्रदेशवासी ये संकल्प लें... किसी निराश्रित मां का संबल बनेगा, किसी वंचित मां की पीड़ा समझेगा, किसी दुखियारी मां के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा.

बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की माताजी सावित्री देवी का उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव स्थित अपने पैतृक घर में निधन हो गया था. वह 91 साल की थीं. मुख्यमंत्री की माताजी का हरिद्वार के चंडीघाट स्थित मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया गया.

इससे पहले पंचूर गांव में सीएम योगी ने अपनी मां को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान वे काफी भावुक नजर आए और उनकी आंखों में आंसू आ गए.

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