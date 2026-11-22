दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन से मुलाकात की. दोनों मुलाकातों में भारत के अलग-अलग देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई. दरअसल, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह दो दिन के भारत दौरे पर आए हैं. वहीं, नीदरलैंड के विदेश मंत्री भी 22 और 23 नवंबर को भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं.

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विदेश मंत्री जयशंकर ने बालेन शाह से मुलाकात के बाद कहा कि भारत नेपाल के साथ अपनी खास दोस्ती को बहुत अहमियत देता है. उन्होंने कहा कि वह सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली शाह की बातचीत का इंतजार कर रहे हैं. मालूम हो, बालेन शाह मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे. इसके बाद यह उनका पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा है.

नेपाल के PM से किन मुद्दों पर हुई बात?

जयशंकर और बालेन शाह की मुलाकात दिल्ली के ताज महल होटल में हुई. इस दौरान भारत और नेपाल के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई. दोनों पक्षों ने सड़क और दूसरी कनेक्टिविटी, व्यापार, आयात-निर्यात, ऊर्जा, संस्कृति और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात की. लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा हुई.

Privileged to call on PM @ShahBalen of Nepal on his visit to New Delhi this evening. India cherishes the special friendship with Nepal. Look forward to his engagements with PM @narendramodi tomorrow. 🇮🇳 🇳🇵 https://t.co/vt1uvzgxbu — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 22, 2026

बालेन शाह के साथ नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री शिशिर खनाल समेत 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया है. सोमवार को बालेन शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे. इस दौरान दोनों देश अपने रिश्तों की समीक्षा करेंगे. साथ ही क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार साझा करेंगे. नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे.

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नीदरलैंड के विदेश मंत्री से तकनीक और सुरक्षा पर चर्चा

जयशंकर ने नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन के साथ भी बैठक की. दोनों देशों के बीच यह पहली विदेश मंत्री स्तर की बैठक थी. दोनों नेताओं ने भारत और नीदरलैंड की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बात की.

जयशंकर ने कहा कि भारत और नीदरलैंड के रिश्ते पहले पानी, खेती और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर केंद्रित थे. अब इनमें तकनीक, सेमीकंडक्टर, रक्षा और अक्षय ऊर्जा जैसे नए क्षेत्र भी जुड़ गए हैं. उन्होंने कहा कि अगले साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 80 साल पूरे होंगे. इस मौके को खास तरीके से मनाने पर भी चर्चा होगी.

बैठक में यूक्रेन युद्ध, ब्लैक सी क्षेत्र के हालात और खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी साझा चुनौतियों पर मिलकर काम करने की जरूरत बताई.

Opening remarks during meeting with FM Tom Berendsen @ministerBZ of the Netherlands. 🇮🇳 🇳🇱 https://t.co/RPQa5LRJ1u — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 22, 2026

नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने कहा कि बदलते वैश्विक हालात में भारत और नीदरलैंड को अपनी पाटर्नरशिप और मजबूत करनी चाहिए. उन्होंने ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीक, जल प्रबंधन और खेती के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कही.

बेरेंडसन ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच ब्लैक सी से अनाज की सुरक्षित आवाजाही के लिए भारत की पहल का भी जिक्र हुआ. खाद्यान्न और उर्वरकों की सप्लाई पर इस युद्ध का असर यूरोप से बाहर भी पड़ रहा है. उन्होंने इस दिशा में भारत की कोशिशों की सराहना की.

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