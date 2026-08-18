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बाघिन ने किया चरवाहे पर हमला, भैंसों की वफादारी से बची जान; बांधवगढ़ में चौंकाने वाली घटना

मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां बाघिन के हमले में फंसे चरवाहे की जान उसके मवेशियों ने बचा ली. बाघिन ने चरवाहे पर अचानक हमला कर दिया था. जान बचाने के लिए चरवाहे ने मदद की पुकार लगाई तो उसकी आवाज सुनकर भैंसों का झुंड तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा.

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मवेशियों को तलाशते हुए कोर क्षेत्र में पहुंच गया था चरवाहा.(Photo:ITG)
मवेशियों को तलाशते हुए कोर क्षेत्र में पहुंच गया था चरवाहा.(Photo:ITG)

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मवेशियों को तलाशने गए एक चरवाहे पर बाघिन ने हमला कर दिया. चरवाहे की मदद के लिए की गई पुकार पर भैंसें तत्काल उसके पास पहुंचीं और बाघिन पर हमलावर हो गईं. भैंसों के झुंड से घबरा कर बाघिन चरवाहे को छोड़ कर भाग गई. भैंसों की तत्परता और वफादारी से चरवाहे की जान बच गई. हमले में चरवाहे के हाथ में चोट आई है और उपचार के बाद उसकी स्थिति सामान्य है.

जानकारी मिलते ही वन विभाग ने संबंधित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है. वन अमले द्वारा क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है और वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. क्षेत्र में वन अमले को सक्रिय किया गया है.

टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर क्षेत्र अंतर्गत बघडो बीट का यह मामला है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया के ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में वन्यजीवों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. आसपास के ग्रामीणों एवं चरवाहों से जंगल में अकेले नहीं जाने और मवेशी चराते समय विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.

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शावक को खतरा लगा तो बाघिन ने किया हमला

ग्राम बघडो निवासी 36 वर्षीय रामनरेश सिंह अपने मवेशियों को तलाशते हुए अनजाने में बफर जोन की सीमा पार कर कोर क्षेत्र में पहुंच गए थे. इसी दौरान उनका सामना एक बाघिन और उसके शावक से हो गया. शावक को खतरे में समझ बाघिन ने अचानक रामनरेश सिंह पर हमला कर दिया.

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भैंसों का झुंड देखकर पीछे हटी बाघिन

हमला होते ही रामनरेश सिंह ने मदद के लिए आवाज लगाई. उनकी आवाज पहचान कर भैंसें तत्काल बाघिन की ओर दौड़ पड़ीं. भैंसों के झुंड के आक्रामक रुख को देखकर बाघिन अपने शावक के लेक भाग गई. बाद में पहुंचे स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल को शासकीय अस्पताल मानपुर पहुंचाया. उपचार के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई गई है. पीड़ित को तात्कालिक सहायता के रूप में 3 हजार रुपये की राशि भी प्रदान की गई.

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