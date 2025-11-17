scorecardresearch
 

MP: स्कूल यूनिफॉर्म में शराब खरीदते दो छात्रों का वीडियो वायरल, हरकत में आया प्रशासन

पन्ना के शाहनगर में यूनिफॉर्म पहने छात्रों द्वारा शराब खरीदने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं. शराबबंदी वाले क्षेत्र में नाबालिगों को शराब बेचा जाना नियमों की खुली अनदेखी दिखा रहा है. जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन की चुप्पी मामले को और गंभीर बनाती है.

स्कूल यूनिफॉर्म में शराब खरीदते दो छात्र (Photo: Deepak Sharma/ITG)
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म पहने दो छात्र शराब लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह मामला शाहनगर के सांदीपनि स्कूल का बताया जा रहा है. वीडियो सामने आते ही स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई और प्रशासन भी तुरंत सक्रिय हुआ.

वीडियो में दिखाई देता है कि दो नाबालिग छात्र शराब की दुकान पर पहुंचकर पैकिंग करवाते हैं और बिना किसी रोकटोक के शराब लेकर चले जाते हैं. इस घटना ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था और शराब दुकानों पर निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

स्कूल यूनिफॉर्म में शराब लेते छात्र

हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के 17 धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी लागू करने की घोषणा की थी, जिसमें पन्ना भी शामिल है. इसके बावजूद शराब दुकानदारों द्वारा नियमों का पालन न करने का आरोप लग रहा है. लोगों का कहना है कि शराब विक्रेता न तो उम्र की जांच कर रहे हैं और न ही सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, जिससे नाबालिग आसानी से नशे के संपर्क में आ रहे हैं.

17 धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी लागू

पन्ना जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने कहा है कि शराब दुकान संचालक और स्कूल दोनों से जवाब मांगा गया है कि आखिर यह स्थिति कैसे बनी. हालांकि कोई भी अधिकारी या स्कूल से जुड़ा व्यक्ति कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है. इसी बीच, मुख्यमंत्री मोहन यादव के 19 नवंबर को शाहनगर पहुंचने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस घटना पर प्रशासन और स्थानीय नेताओं की चुप्पी लोगों को परेशान कर रही है.
 

