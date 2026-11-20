Aaj Tak Masterclass Day-1 LIVE: पढ़ाई के तरीकों से लेकर युवाओं की सोच तक, पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ बदला है. इंडिया टुडे मास्टरक्लास में 'सुपर 30' (Super 30) के संस्थापक आनंद कुमार ने इसी बदलाव पर अपनी बेबाक राय रखी. कार्यक्रम के दौरान जब उनसे पूछा गया कि शुरुआती दौर और आज के बच्चों में क्या फर्क दिखता है, और वे राजनीति, पैसे या बड़े ऑफर्स के आकर्षण से खुद को कैसे दूर रखते हैं, तो उन्होंने बेहद सहज और अनुभव से भरी बातें साझा कीं.

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पहले कॉमिक्स और टीवी थे, अब रील्स का शॉर्टकट

बच्चों में आए बदलाव पर बात करते हुए आनंद कुमार ने कहा कि भटकाव (Distraction) हर दौर में रहा है, बस उसका रूप बदल गया है. उनके मुताबिक, "जब हम छोटे थे तो माता-पिता कहते थे कि कॉमिक्स मत पढ़ो. थोड़े बड़े हुए तो कहा जाता था कि टीवी मत देखो, मन लगाकर पढ़ो. आज माता-पिता कहते हैं कि चलो थोड़ा टीवी ही देख लो, पर रील्स और सोशल मीडिया से बच जाओ."उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज के दौर में बच्चे मेहनत और धैर्य के बजाय शॉर्टकट में सब कुछ पा लेना चाहते हैं.

रील्स और छोटे वीडियो की आदत ने जल्दबाजी बढ़ाई है, जिसका फायदा कई कोचिंग संस्थान 'क्रैश कोर्स' और 'जिंदगी बदलने' के दावों के जरिए उठाते हैं. आनंद कुमार ने युवाओं को सलाह दी कि विषय की गहराई ('How' और 'Why') को समझे बिना और कठिन परिश्रम के बिना कोई शॉर्टकट लंबे समय तक काम नहीं आता.

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पॉलिटिकल और पैसों के ऑफर्स से कैसे बचते हैं आनंद कुमार?

राजनीति में आने, बड़े कारोबारी ऑफर या फिल्मों से जुड़े न्योतों के सवाल पर आनंद कुमार ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव तो लगातार आते रहते हैं, लेकिन वे इन्हें अपने मूल काम से भटकाव के रूप में देखते हैं. हाल ही में मिले एक फिल्म से जुड़े ऑफर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे इन चीजों में उलझ जाएंगे, तो विद्यार्थियों और युवाओं से उनका सीधा जुड़ाव कमजोर पड़ सकता है.

उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के तौर पर उन्हें जो मान-सम्मान और बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली मुस्कान मिलती है, उससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ और नहीं है. सादगी भरे पहनावे और जीवनशैली पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिखावा नहीं, बल्कि उनका स्वभाव है. उनके शब्दों में, "लालच और लोभ का कोई अंत नहीं होता. जो पास है, उसी में खुश रहना और अपने काम को ईमानदारी से अच्छा करते रहना ही सबसे बड़ा मंत्र है."

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