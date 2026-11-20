Samantha Ruth Prabhu Baby Boy: साउथ सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु के घर खुशियों ने दस्तक दी है. एक्ट्रेस मां बन गई हैं. सामंथा और उनके पति राज निदिमोरु के घर बेटे का जन्म हुआ है. इस खुशखबरी का ऐलान खुद सामंथा ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर करके किया है. उन्होंने अपने नन्हे राजकुमार की पहली तस्वीर भी दिखाई है और उसका नाम देव निदिमोरु (Dev Nidimoru) बताया है. सामंथा ने पोस्ट में बेटे के जन्म की तारीख 19 नवंबर 2026 लिखी है. बेटे के आने से सामंथा और राज की जिंदगी में खुशियां आ गई हैं. उनके बेटे का नाम बहुत ही धार्मिक है और उसका मतलब भी बहुत ही खास है.



क्या है सामंथा के बेटे का नाम?

सामंथा और राज ने अपने बेटे का नाम बेहद खूबसूरत रखा है. उन्होंने नन्हे मेहमान का नाम देव निदिमोरु रखा है. 'देव' नाम संस्कृत भाषा से आया है, जिसका अर्थ भगवान, ईश्वर, दिव्य शक्ति और स्वर्गीय होता है. भारतीय संस्कृति में देव नाम को पवित्रता, सकारात्मकता और दैवीय गुणों का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में सामंथा और राज ने अपने बेटे के लिए एक छोटा, प्यारा और गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखने वाला नाम चुना है.

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शेयर की पहली तस्वीर

सामंथा ने बेटे का नाम रिवील करने के साथ-साथ उसकी पहली तस्वीर भी शेयर की है. इस तस्वीर में सामंथा और राज अपने नन्हे राजकुमार हा हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हमारा प्यारा बेटा, देव निदिमोरु. 19.11.2026, आज हमारा दिल जितना खुश है, उतना पहले कभी नहीं हुआ. सामंथा और राज.'

डिलीवरी से पहले की थी पूजा

सामंथा और राज के घर बेटे के जन्म से पहले एक्ट्रेस ने पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूजा भी की थी. डिलीवरी से पहले सामंथा ने पति राज निदिमोरु के साथ घर पर खास पूजा रखी थी, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य भी शामिल हुए थे. इस दौरान सामंथा हाथ जोड़कर पूजा करती और परिवार के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेती नजर आई थीं. तस्वीरों में परिवार की महिलाएं उनके सिर पर हाथ रखकर और अक्षत बरसाकर उन्हें और आने वाले नन्हे मेहमान को आशीर्वाद देती दिखी थीं.

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पहना था लाल रंग का सूट

इस खास मौके पर सामंथा सुर्ख लाल रंग के खूबसूरत सूट में नजर आई थीं, जबकि राज पीच कलर के कुर्ते में दिखे थे. सामंथा ने सुर्ख लाल रंग का कॉटन-सिल्क कुर्ता सेट पहना था. उनके बटन-डाउन स्टाइल कुर्ते पर बारीक पिनटक्स की डिटेलिंग थी, जबकि आस्तीन के किनारों पर ब्रोकेड टिशू हेम का काम किया गया था. उन्होंने इसके साथ मैचिंग स्ट्राइप्ड कॉटन-सिल्क जरी पैंट पहनी थी. इस सूट की कीमत 48,000 रुपये बताई जा रही है.

अपने लुक को खास बनाने के लिए सामंथा ने फ्लोरल प्रिंट वाला ऑर्गेंजा दुपट्टा कैरी किया, जिसके किनारों पर सफेद लेस की डिटेलिंग थी. जूलरी में उन्होंने स्टेटमेंट झुमके और हाथों में चूड़ियां पहनीं. माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, साइड-पार्टेड वेवी हेयरस्टाइल और मिनिमल मेकअप में उनका ट्रेडिशनल अंदाज बेहद खूबसूरत लग रहा था.

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