scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कूनो से निकली मादा चीता फिर राजस्थान पहुंची, करौली के जंगल में तीसरी बार दिखी; ट्रैकिंग टीम से छीना-झपटी और मारपीट

कूनो नेशनल पार्क की चीता निर्वा की शावक तीसरी बार राजस्थान के करौली जिले के जंगलों में पहुंची है. निगरानी कर रही कूनो की टीम के वन रक्षक ने 5-6 अज्ञात लोगों के खिलाफ छीना-झपटी और मारपीट का केस दर्ज कराया है.

Advertisement
X
करौली के दरुरा जंगल में लगातार रखी जा रही नजर.(File Photo:ITG)
करौली के दरुरा जंगल में लगातार रखी जा रही नजर.(File Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चीता निर्वा की मादा शावक एक बार फिर राजस्थान के करौली जिले के जंगलों में पहुंच गई है. यह तीसरी बार है, जब चीता ने करौली के मंडरायल क्षेत्र के जंगलों में दस्तक दी है. गुरुवार को भी चीता दरुरा जंगल में सक्रिय रही. मध्य प्रदेश और राजस्थान वन विभाग की टीमें उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं.

उप वन संरक्षक संजीव शर्मा के मुताबिक, वनकर्मियों की टीम चीते की निगरानी कर रही है. कूनो नेशनल पार्क की टीम भी मंडरायल क्षेत्र में मौजूद है. चीते की लोकेशन और मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है.

चंदेलीपुरा से दरुरा जंगल तक पहुंची

सम्बंधित ख़बरें

19 महीने के चीते को लगी थी कई गोली. (File Photo: ITG)
कूनों में चीते की गोली मारकर हत्या के मामले में तगड़ा एक्शन
Protest against the shooting death of a cheetah in Kuno National Park
कूनो नेशनल पार्क में चीते की हत्या पर बवाल, शिकारी नेटवर्क पर भी उठे सवाल
Kuno Cheetah KNG22 Dies After Being Shot, Five Pellets Recovered
कूनो के चीते की गोली मारकर किसने ली जान? केंद्र ने बैठाई जांच
चीते के शिकार मामले में STF का बड़ा एक्शन.(Photo:representative)
कूनो में चीते को गोली मारने वाले दो भाई पकड़े, शिकार की बंदूक भी बरामद
Cheetah
कूनो नेशनल पार्क के चीते को गोली मारी, मौत... शरीर से निकले 5 छर्रे

जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात चीता की मौजूदगी चंदेलीपुरा के जंगलों में सामने आई थी. इसके बाद बुधवार को वह सरमथुरा क्षेत्र में पहुंच गई. वनकर्मियों ने झाड़ियों में छिपी मादा चीता का वीडियो भी बनाया.

ताजा जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को निर्वा दरुरा जंगल में सक्रिय रही. फिलहाल वन विभाग की टीमें उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में समय रहते कार्रवाई की जा सके.

ट्रैकिंग टीम के वन रक्षक ने दर्ज कराया मामला

चीते की निगरानी कर रही कूनो की टीम के एक वन रक्षक ने पांच-छह अज्ञात लोगों के खिलाफ छीना-झपटी और मारपीट का मामला दर्ज कराया है. वन रक्षक आलोक प्रजापति ने शिकायत में आरोप लगाया है कि निगरानी के दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ छीना-झपटी की और गाड़ी की चाबी ले ली.

Advertisement

इससे पहले भोपाल के आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने आरोप लगाया था कि राजस्थान की सीमा में चीते द्वारा भैंस के पाड़े का शिकार किए जाने के बाद ग्रामीणों ने कूनो की ट्रैकिंग टीम को बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट की. हालांकि, पाड़े के शिकार और बंधक बनाए जाने के आरोपों की अधिकृत पुष्टि नहीं हुई थी.

गुना-बारां और ग्वालियर के जंगलों में भी चीते

इस बीच, एक अन्य चीते की गतिविधि मध्य प्रदेश के गुना और राजस्थान के बारां जिले की सीमा के आसपास बताई जा रही है. वहीं, एक और चीता ग्वालियर के जंगलों में मौजूद है. वन विभाग की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में इन चीतों की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कूनो से निकली निर्वा फिर राजस्थान पहुंची, करौली के जंगल में तीसरी बार दिखी; ट्रैकिंग टीम से छीना-झपटी और मारपीट |
    प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में बवाल, नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो भिड़े कार्यकर्ता, सवाल पर भड़के PK |
    दिल्ली की हवा हुई जहरीली, देखें किन इलाकों में सबसे खराब हालात |
    धनतेरस पर सोना खरीदना होगा महंगा? दो दिन में सोना ₹6,000 चढ़ा |
    अमेरिका में अब्दुल की जीत पर ओवैसी क्यों इतने खुश? देखें विशेष |
    UPSC ने घोषित किए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के नतीजे... सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू राउंड जल्द, जानिए कैसे चेक करें रिजल्ट |
    हरदीप सिंह पुरी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए, 12 नवंबर को नहीं होगी वोटिंग |
    The great Indian kapil show: सुनील ग्रोवर ने की अटल बिहारी वाजपेयी की मिमिक्री, देखकर हर कोई हुआ हैरान |
    Rajasthani Haldi-Ghee Sabzi: सर्दियों में देसी घी डालकर बनाएं राजस्थानी कच्ची हल्दी की सब्जी, बाजरे की रोटी के साथ लगेगी टेस्टी, आसान है रेसिपी |
    पहले पिछड़ा, फिर दहाड़ा भारत... हॉकी में जापान को फिर 4-1 से हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पर किया कब्जा
    Advertisement