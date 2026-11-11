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चंबल नदी पार कर राजस्थान के जंगल में पहुंचा कूनो का चीता, MP-राजस्थान की टीमें कर रहीं ट्रैक

कूनो नेशनल पार्क का चीता KOMG-4 चंबल नदी पार कर राजस्थान पहुंच गया है. करौली जिले के कनरदा इलाके में उसकी लोकेशन मिली है. दोनों राज्यों की वन टीमें निगरानी कर रही हैं.

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कूनो के चीतों का राजस्थान की ओर बढ़ता दायरा.(Photo: Representative)
कूनो के चीतों का राजस्थान की ओर बढ़ता दायरा.(Photo: Representative)

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का एक चीता चंबल नदी पार करके राजस्थान में पहुंच गया है. KOMG-4 नाम के इस चीते ने 10 नवंबर को गोटा घाट के पास नदी पार की थी. अब वह रणथंभौर इलाके में नजर आ रहा है. इसके बाद वन अधिकारियों ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया.

रणथंभौर नेशनल पार्क के उप वन संरक्षक मानस सिंह ने बताया कि यह जानवर करनपुर रेंज के महाराजपुरा नाका से राजस्थान में दाखिल हुआ. इसकी ताजा लोकेशन महाराजपुरा नाका के पास कनरदा इलाके में दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि यह इलाका सवाई माधोपुर जिले की सीमा के पास है, हालांकि अभी यह चीता करौली जिले के भीतर है.

MP और राजस्थान की टीमें कर रहीं निगरानी

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राजस्थान और मध्य प्रदेश की वन विभाग की टीमें मिलकर इस जानवर को ट्रैक कर रही हैं और उसकी लोकेशन तथा गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं.

गोटा घाट के पास पार की चंबल नदी

चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है. अधिकारियों का कहना है कि चीते का नदी पार करना वन्यजीवों के प्राकृतिक फैलाव और उनके आवास क्षेत्र के विस्तार को दर्शाता है.

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पहले भी राजस्थान पहुंच चुके हैं कूनो के चीते

यह पहली बार नहीं है जब कूनो के चीते राजस्थान में आए हों. इससे पहले भी कई बार राज्य में उनकी मौजूदगी दर्ज की गई है.

इस साल 14 फरवरी से 16 अप्रैल के बीच, राजस्थान में चार बार चीते देखे गए थे. 14 फरवरी को चीता KP-2 बारां जिले के किशनगंज वन क्षेत्र में दाखिल हुआ, जबकि 2 मार्च को KP-3 को बारां के ही बांझ अमली इलाके में देखा गया.

19 मार्च को लगभग 45 दिन बारां में बिताने के बाद, KP-2 कोटा जिले की ओर चला गया. इसके बाद 16 अप्रैल को सवाई माधोपुर के पालिघाट-अजीतपुरा इलाके में उसकी मौजूदगी दर्ज की गई.

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