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एक बाइक, 4 किशोर और भीषण टक्कर... दरभंगा सड़क हादसे में 3 परिवारों के बुझ गए चिराग

बिहार के दरभंगा में सुबह तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में तीन किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. चारों बाकरगंज मोहल्ले के रहने वाले थे और एक ही बाइक पर सवार थे. बताया जा रहा है कि वे सुबह नमाज पढ़ने निकले थे. पुलिस फरार अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है.

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नमाज पढ़ने निकले थे 4 किशोर.(Photo: Prahalad Kumar/ITG)
नमाज पढ़ने निकले थे 4 किशोर.(Photo: Prahalad Kumar/ITG)

बिहार के दरभंगा में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन किशोरों की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. चारों एक ही बाइक पर सवार थे. मब्बी थाना क्षेत्र में बाजार समिति के पास फोरलेन हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हादसा सुबह तड़के हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, चारों किशोर दरभंगा शहर के बाकरगंज मोहल्ले के रहने वाले थे और उनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच बताई जा रही है. बताया गया है कि सभी सुबह की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले थे. हालांकि, वे इतनी सुबह हाईवे पर कैसे पहुंचे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: दरभंगा में गश्त कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग, ASI रणधीर कुमार के पैर में लगी गोली

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टक्कर के बाद बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो गई. हादसे में घायल किशोर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बाइक को किस वाहन ने टक्कर मारी और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.

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अस्पताल पहुंचे परिजनों ने की मृतकों की पहचान

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग और परिजन अस्पताल पहुंचे. वहां मृतकों और घायल की पहचान की गई. सभी बाकरगंज मोहल्ले के रहने वाले थे. एक ही इलाके के तीन किशोरों की मौत की खबर फैलते ही पूरे मोहल्ले में मातम छा गया. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

स्थानीय निवासी मोहम्मद अकील ने बताया कि चारों बच्चे उनके मोहल्ले के रहने वाले थे. मृतकों में रिश्ते में उनका भतीजा भी शामिल है. अकील के मुताबिक, बच्चों के हाईवे तक पहुंचने की वजह किसी को नहीं पता. जानकारी मिली थी कि वे सुबह नमाज पढ़ने निकले थे, लेकिन कब और कैसे एक बाइक पर सवार होकर घटनास्थल तक पहुंचे, इसकी जानकारी नहीं है.

उन्होंने बताया कि बाद में हादसे की खबर मिली, जिसमें तीन बच्चों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. सभी चारों किशोर एक ही बाइक पर सवार थे. घायल का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. साथ ही हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. अभी तक टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान नहीं हो सकी है. आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया.

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स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि टक्कर मारकर भागे वाहन और उसके चालक की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके.

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