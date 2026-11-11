सफेद साड़ी में अप्सरा लगीं अमिताभ बच्चन की नातिन, दिवाली पार्टी में नेकलेस ने खींचा ध्यान, नव्या के हो रहे चर्चे!

Navya Nanda Diwali Saree look: फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड सितारों से लेकर स्टारकिड्स तक का एक से बढ़कर एक स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. किसी ने अपने ग्लैमरस लुक से महफिल लूटी तो किसी ने ट्रेडिशनल कपड़ों में खूबसूरती का जलवा बिखेरा. लेकिन इन सबके बीच अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने अपने अप्सरा जैसे अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया.

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नव्या भले ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उनका फैशन सेंस किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है. वह अक्सर अपने सादगी भरे स्टाइल और खूबसूरत आउटफिट्स से लोगों का दिल जीत लेती हैं. मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में भी नव्या का देसी अंदाज देखने लायक था. सफेद साड़ी में उनका रॉयल लुक हर किसी को पसंद आ रहा है.

श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नवेली नंदा का फैशन सेंस काफी पसंद किया जाता है. वह ज्यादातर मौकों पर ऐसे कपड़े पहनती हैं, जिनमें एलिगेंस और सादगी का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. दिवाली पार्टी में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया. जहां पार्टी में कई स्टारकिड्स वेस्टर्न और हैवी एथनिक आउटफिट्स में नजर आए, वहीं नव्या ने सफेद साड़ी पहनकर सबका ध्यान खींच लिया. खास बात यह है कि नव्या ने अपने लुक को बहुत ज्यादा हैवी नहीं रखा, इसके बावजूद उनका अंदाज बेहद खास नजर आया.

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सफेद साड़ी में नव्या का जलवा!

नव्या ने इंस्टाग्राम पर बच्चन परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें वह लाल रंग के सूट में दिखाई दे रही हैं. हालांकि, मनीष मल्होत्रा की पार्टी वाला उनका सफेद साड़ी लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है. आइए देखते हैं उनके इस खूबसूरत लुक की खास बातें...

सफेद साड़ी में नव्या का रॉयल लुक

नव्या नवेली नंदा ने दिवाली पार्टी के लिए सफेद रंग की शिफॉन जॉर्जेट साड़ी चुनी थी. हल्के फैब्रिक और खूबसूरत ड्रेपिंग वाली इस साड़ी में उनका अंदाज बेहद ग्रेसफुल लग रहा था. इसके साथ उन्होंने डीप वी-नेक वाला सीक्वेंस ब्लाउज पहना था, जो उनके पूरे आउटफिट को ग्लैमरस टच दे रहा था. ब्लाउज पर की गई चमकदार डिटेलिंग सफेद साड़ी के साथ काफी खूबसूरत लग रही थी.

कीमती नेकलेस ने बढ़ाई खूबसूरती

नव्या के इस लुक में सबसे ज्यादा ध्यान उनके नेकलेस ने खींचा. सफेद साड़ी के साथ उन्होंने गले में बेहद खूबसूरत ड्रॉप नेकलेस पहना था, जिसमें लगा एमराल्ड ग्रीन स्टोन उनके पूरे लुक को खास बना रहा था. उन्होंने नेकलेस के साथ मैचिंग इयररिंग्स भी पहने थे, सफेद साड़ी और हरे रंग के स्टोन का कॉम्बिनेशन काफी सुंदर लग रहा था.

सादे मेकअप और खुले बालों में लगीं खूबसूरत

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नव्या ने अपने आउटफिट के साथ मेकअप और हेयरस्टाइल को भी काफी सटल रखा था. उन्होंने बालों को खुला रखा, जो उनके चेहरे पर खूब जंच रहे थे. वहीं ग्लोइंग मेकअप, निखरी त्वचा और हल्के मेकअप शेड्स ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.

अनन्या और नव्या की खास बॉन्डिंग दिखी. (PHOTO: Instagram@navyananda)

अनन्या पांडे के साथ दिखी खास बॉन्डिंग

नव्या ने अपनी दोस्त अनन्या पांडे के साथ भी एक प्यारी तस्वीर शेयर की है. फोटो में दोनों मस्ती भरे अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं. अनन्या नव्या का हाथ पकड़े उनकी तरफ झुककर पोज दे रही हैं, वहीं दोनों के चेहरे पर बड़ी-सी मुस्कान दिखाई दे रही है. दोनों की यह तस्वीर उनकी अच्छी दोस्ती और खास बॉन्डिंग को दिखा रही है.

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