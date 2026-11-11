अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डार्चिएव का अचानक निधन, 66 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डार्चिएव (Alexander Darchiev) का अचानक निधन हो गया है. वह 66 वर्ष के थे. रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार (11 नवंबर) को उनके निधन की पुष्टि की. मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि डार्चिएव का 11 नवंबर को अचानक निधन हो गया. हालांकि, उनकी मौत के कारणों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है.

और पढ़ें

रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'रूसी संघ के अमेरिका में राजदूत अलेक्जेंडर डार्चिएव के निधन पर हमें गहरा दुख है. विदेश मंत्रालय का नेतृत्व और पूरा स्टाफ अत्यंत दुख के साथ सूचित करता है कि अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डार्चिएव का 11 नवंबर को 66 वर्ष की आयु में अचानक निधन हो गया.'

रूसी विदेश मंत्रालय ने जताया शोक

विदेश मंत्रालय ने डार्चिएव को एक उत्कृष्ट राजनयिक और अनुभवी अधिकारी बताते हुए उनके निधन पर शोक व्यक्त किया. मंत्रालय ने कहा, 'हमने एक उत्कृष्ट राजनयिक, अनुभवी नेतृत्वकर्ता, अच्छे सहयोगी और मार्गदर्शक को खो दिया है. वह असाधारण पेशेवर और अमेरिकी मामलों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ थे.' मंत्रालय ने आगे कहा कि अलेक्जेंडर डार्चिएव ने रूस की विदेश नीति के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक में अपनी सेवाएं दीं. विदेश मंत्रालय ने उनके परिवार और करीबियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.

Advertisement

मार्च 2025 में पुतिन ने बनाया था अमेरिका में राजदूत

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मार्च 2025 में अलेक्जेंडर डार्चिएव को अमेरिका में रूस का राजदूत नियुक्त किया था. उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई थी, जब मॉस्को ट्रंप प्रशासन के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था. डार्चिएव एक अनुभवी राजनयिक थे और अमेरिकी मामलों में उन्हें व्यापक अनुभव था.

वह पहले भी सार्वजनिक रूप से पश्चिमी देशों की नीतियों की आलोचना करते रहे थे. अमेरिका में राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति ने उन्हें रूस और ट्रंप प्रशासन के बीच संबंध सुधारने की कूटनीतिक कोशिशों में महत्वपूर्ण भूमिका दी थी. फिलहाल रूसी विदेश मंत्रालय ने उनके अचानक निधन की वजह स्पष्ट नहीं की है.

---- समाप्त ----