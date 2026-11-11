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परंपरा के नाम पर एक-दूसरे पर फेंके जलते पटाखे, 150 से ज्यादा झुलसे; पुलिस के सामने चलता रहा खतरनाक खेल

राजस्थान के केकड़ी में घास भैरू की सवारी के दौरान पटाखों से 150 से अधिक युवा और बच्चे झुलस गए। चार गंभीर घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि एक टेलर की दुकान में आग लग गई.

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राजस्थान के केकड़ी में घास भैरू की सवारी में पटाखों का तांडव.(Photo:Screengrab)
राजस्थान के केकड़ी में घास भैरू की सवारी में पटाखों का तांडव.(Photo:Screengrab)

राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी में गोवर्धन पूजा के अवसर पर निकाली गई घास भैरू की सवारी के दौरान खतरनाक पटाखेबाजी देखने को मिली. मंगलवार रात युवाओं की टोलियों ने एक-दूसरे पर जलते पटाखे फेंके और अंगारों की होली खेली. इस दौरान 150 से अधिक युवा और बच्चे झुलस गए. इनमें चार की हालत गंभीर बताई गई है. उनका राजकीय जिला अस्पताल में इलाज जारी है.

पटाखों की चपेट में आने से एक टेलर की दुकान में भी आग लग गई. आग से दुकान में रखे कपड़े, सिलाई मशीन और अन्य सामान जलकर राख हो गया. आयोजन के दौरान पुलिस और प्रशासन का भारी जाप्ता तैनात था, लेकिन इसके बावजूद पटाखे फेंकने का सिलसिला चलता रहा.

एक-दूसरे पर फेंके जलते पटाखे, 4 की हालत गंभीर

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मंगलवार सुबह से ही केकड़ी में पटाखेबाजी शुरू हो गई थी. रात करीब 9 बजे गणेश प्याऊ के पास से घास भैरू की सवारी रवाना हुई तो आतिशबाजी तेज हो गई.

युवाओं की टोलियां एक-दूसरे पर जलते हुए पटाखे फेंकती रहीं. तेज धमाकों और धुएं के बीच कई युवा और बच्चे पटाखों की चपेट में आकर झुलस गए. घायलों को राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. चार गंभीर घायलों का उपचार जारी है, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

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पटाखों से टेलर की दुकान में लगी आग

आतिशबाजी के दौरान एक टेलर की दुकान में आग लग गई. आग ने दुकान में रखे कपड़ों, सिलाई मशीन और दूसरे सामान को अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते दुकान का सामान जलकर राख हो गया. देखें एक VIDEO:- 

इस दौरान सदर बाजार सहित आसपास के इलाकों की बिजली भी बंद कर दी गई थी. अंधेरे में पटाखे फेंके जाने से स्थिति और खतरनाक हो गई.

300 साल पुरानी परंपरा का बदल गया स्वरूप

घास भैरू की सवारी की परंपरा 300 साल से अधिक पुरानी बताई जाती है.स्थानीय मान्यता के अनुसार, पहले बैलों को सवारी खींचने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उनके पैरों के पास पटाखे फोड़े जाते थे.

बताया जाता है कि पिछले ढाई दशक में इस परंपरा का स्वरूप बदलने लगा. पटाखे एक-दूसरे पर फेंकने का चलन बढ़ा और अब आयोजन के दौरान आतिशबाजी के बीच पटाखा युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है.

इन रास्तों से निकली घास भैरू की सवारी

घास भैरू की सवारी गणेश प्याऊ से रवाना होकर सदर बाजार, लोढ़ा चौक, माणक चौक, सूरजपोल गेट, माली मोहल्ला, भैरू गेट, बड़ा गुवाड़ा, सरसड़ी गेट और खिड़की गेट से होकर गुजरी.

देर रात करीब एक बजे सवारी वापस सदर बाजार पहुंची, जिसके साथ आयोजन संपन्न हुआ. सवारी खींचने के लिए बैलों को भी शामिल किया गया था.

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पुलिस की मौजूदगी में भी जारी रही पटाखेबाजी

आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से भारी जाप्ता तैनात किया गया था. सीएलजी और शांति समिति की बैठकों में भी लोगों से खतरनाक पटाखेबाजी नहीं करने की अपील की गई थी.

इसके बावजूद युवाओं की टोलियां एक-दूसरे पर पटाखे फेंकती रहीं. घटना के बाद इस परंपरा के मौजूदा स्वरूप और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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