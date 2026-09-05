श्रीकृष्ण जयकारों के बीच चलीं उर्दू की लाइनें... इंदौर के बांके बिहारी मंदिर के बाहर मचा बवाल, पुलिस ने बंद कराया डिस्प्ले बोर्ड

MP News: इंदौर के बांके बिहारी मंदिर के बाहर लगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड पर उर्दू की कुछ लाइनें चलने से विवाद की स्थिति बन गई. कुछ लोगों ने इन पंक्तियों को धार्मिक किताब से जुड़ा बताया. मामला सामने आते ही पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर डिस्प्ले बोर्ड का प्रसारण बंद कराया और बोर्ड संचालक से पूछताछ की.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, जन्माष्टमी के अवसर पर राजवाड़ा इलाके स्थित मंदिर के बाहर भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े संदेश और जयकारे चल रहे थे. इसी दौरान डिस्प्ले बोर्ड पर अचानक उर्दू में कुछ लाइनें दिखाई देने लगीं. इसे देखकर मौके पर मौजूद लोगों में चर्चा शुरू हो गई और मामला पुलिस तक पहुंचा.

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पुलिस ने बोर्ड लगाने वाले संचालक से पूरे मामले की जानकारी ली. संचालक ने बताया कि पेन ड्राइव में पहले से मौजूद एक लाइन गलती से डिस्प्ले बोर्ड पर चल गई थी. गलती का पता चलते ही संबंधित लाइन का प्रसारण तत्काल बंद कर दिया गया. देखें VIDEO:-

पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है. फिलहाल सामने आई जानकारी के अनुसार, डिस्प्ले बोर्ड पर उर्दू की लाइनें चलना संचालक की ओर से बताई गई तकनीकी या मानवीय गलती का परिणाम बताया गया है.

---- समाप्त ----