भोपाल में रॉन्ग साइड को लेकर खूनी बवाल, बाइक सवारों पर चाकू से हमला कर फरार हुए 3 आरोपी

भोपाल में ट्रैफिक नियमों को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते चाकूबाजी तक पहुंच गया. राजधानी के मोती मस्जिद चौराहे के पास बैरिकेडिंग के नजदीक रॉन्ग साइड से निकलने को लेकर बाइक सवारों और कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर तीन युवकों ने बाइक सवारों पर चाकू से हमला कर दिया. घटना में बाइक सवार घायल हो गए. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

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यह घटना भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र की है. मोती मस्जिद चौराहे के पास बैरिकेडिंग के नजदीक रॉन्ग साइड से निकलने को लेकर बाइक सवारों और युवकों के बीच विवाद हुआ था. शुरुआत में मामला कहासुनी तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति बिगड़ गई. आरोप है कि विवाद के दौरान तीन युवकों ने बाइक सवारों पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में बाइक सवार घायल हो गए. अचानक हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया. हमला करने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले.

हमले के बाद फरार हुए तीन आरोपी

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. तलैया थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. अब पुलिस का मुख्य प्रयास आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ना है. पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है. फुटेज की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में कौन-कौन शामिल था और आरोपी घटना के बाद किस रास्ते से फरार हुए.

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पुलिस आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है, ताकि आरोपियों की पहचान के लिए जरूरी सुराग मिल सकें. सीसीटीवी फुटेज से घटना के दौरान मौजूद लोगों और वारदात के घटनाक्रम की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल तीनों आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. उनकी पहचान और गिरफ्तारी के बाद ही घटना से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आ सकेगी.

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मोती मस्जिद के पास बैरिकेडिंग के नजदीक रॉन्ग साइड को लेकर बाइक सवारों के बीच विवाद हुआ था. इस दौरान चाकू से हमला किए जाने की जानकारी सामने आई है. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद तलैया थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. रॉन्ग साइड से निकलने को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिर चाकूबाजी तक कैसे पहुंचा, इसकी पड़ताल की जा रही है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों का पता लगाने में जुटी है. तीनों आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के बाद ही विवाद की पूरी वजह और हमले से जुड़ी अन्य जानकारियां स्पष्ट हो सकेंगी.

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