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एक्ट्रेस ने बदला धर्म, मक्का पहुंचकर बांटी जानमाज, बोल्ड हसीना का हिजाब-बुर्के में संस्कारी हुलिया देख लोग हैरान

एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत को आपने ज्यादातर बोल्ड और ग्लैमरस लुक में देखा होगा. लेकिन अब राखी बुर्के और हिजाब में नजर आईं. वो उमराह करने पहुंची हुई हैं. वहां उन्होंने लोगों को जानमाज बांटीं.

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मक्का में राखी ने मांगी दुआ (Photo: Screengrab)
मक्का में राखी ने मांगी दुआ (Photo: Screengrab)

राखी सावंत इन दिनों उमराह करने मक्का पहुंची हुई हैं. एक्ट्रेस मक्का से लगातार वीडियो शेयर करके फैंस को अपडेट दे रही हैं. रक्षाबंधन के खास मौके पर वो नेपाल बाढ़ पीड़ितों और देश के Gen-Z के लिए मक्का में दुआ मांगती हुई नजर आई थीं. अब एक्ट्रेस मक्का के बाहर लोगों को जानमाज (कालीन या चटाई... जिसपर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं) बांटती हुई दिखाई दीं. 

राखी ने बांटी जानमाज

राखी के मक्का से कई सारे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. राखी सावंत मक्का में लोगों को जानमाज बांटती हुई नजर आ रही हैं. राखी वीडियो में बुर्का और हिजाब पहने सिर से पांव तक कपड़ों से ढकी हुई दिखाई दीं. बोल्ड और ग्लैमरस राखी को नो-मेकअप और ढके कपड़ों में देखकर कई यूजर्स हैरानी जता रहे हैं.

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वहीं, राखी जब जानमाज बांट रही थीं, तब लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया. भीड़ में फंसकर वो एक पल के लिए घबराती नजर आईं. लेकिन फिर उन्होंने खुद को शांत किया. 

नेपाल में फंसे लोगों के लिए मांगी दुआ

एक दूसरे वीडियो में राखी कहती दिखीं- दोस्तों ये 100 से भी ज्यादा जानमाज हैं. नेपाल में जो बाढ़ आई है, उसके लिए अल्लाह से हमने दुआ मांगी है. वहां पानी रुक गया है. लोगों की जान बच गई है. लेकिन बहुत नुकसान हुआ है. इसलिए तुम्हारी बहन राखी फातिमा मक्का में सब जगह जानमाज बांट रही है. 

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राखी के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. मक्का में जानमाज बांटने पर जहां कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. वहीं, कई लोग हिजाब और बुर्का पहनने पर उनपर निशाना भी साध रहे हैं. 

शादी के लिए राखी ने बदला था धर्म

बता दें कि आदिल खान दुर्रानी संग दूसरी शादी के लिए राखी ने अपना धर्म बदल लिया था. उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और नाम भी फातिमा रख लिया था. आदिल संग भले ही राखी का तलाक हो चुका है. लेकिन वो अभी भी इस्लाम धर्म को मानती हैं. राखी कई दफा उमराह कर चुकी हैं. अब एक बार फिर वो उमराह करने पहुंची हुई हैं.

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