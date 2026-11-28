साहित्य आजतक 2026 के मंच पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने महान गायक और संगीतकार डॉ. भूपेन हजारिका और जुबीन गर्ग के योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि भूपेन हजारिका का संगीत लोगों को काम करने और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है, जबकि जुबीन गर्ग के गाने युवाओं में जोश और ताजगी भरते हैं.

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मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि भूपेन हजारिका असम के थे, लेकिन उनकी सोच पूरी मानवता से जुड़ी थी. उन्होंने अपनी रचनात्मक यात्रा ब्रह्मपुत्र से शुरू की, लेकिन उनके गीतों का संदेश गंगा से लेकर मिसिसिपी तक पहुंचा. उनके हर गीत के पीछे एक खास पृष्ठभूमि और उद्देश्य होता था. वे सिर्फ लोकप्रियता के लिए नहीं, बल्कि समाज और इंसानियत से जुड़े सवालों को आवाज देने के लिए गीत लिखते थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला और विष्णु प्रसाद राभा जैसे कलाकारों का संगीत असम तक सीमित रहा, लेकिन भूपेन हजारिका ने इस सीमा को तोड़ा. उन्होंने अपने असमिया गीतों को हिंदी में भी ढाला, ताकि असम की मिट्टी और संस्कृति का स्वाद पूरे देश तक पहुंचे. सीएम हिमंता सरमा ने बताया कि हाल ही में मुंबई में गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने उनसे कहा कि भूपेन हजारिका ने उन्हें एक गाना सिखाया था.

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छठी क्लास में भूपेन हजारिका के साथ किया था सफर

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बचपन की याद साझा करते हुए बताया कि असम आंदोलन के दौरान जब वह छठी क्लास में थे, तब भूपेन हजारिका के साथ गुवाहाटी से डिफू तक मेटाडोर में करीब आठ घंटे का सफर किया था. भूपेन वहां चुनाव बहिष्कार की अपील करने गए थे. उनके मुताबिक, इसके बाद डिफू में सभी उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया और वहां चुनाव नहीं हुआ.

पीएम मोदी ने दिया था दो घंटे का समय

हिमंता सरमा ने बताया कि भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर दिल्ली में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. पीएम ने कार्यक्रम के लिए तुरंत हामी भरी और कहा कि वह वहां दो घंटे बैठेंगे. हिमंत ने इसे भूपेन हजारिका के प्रभाव और लोकप्रियता का उदाहरण बताया. जुबीन गर्ग के बारे में उन्होंने कहा कि उनके गीतों से युवाओं को यह एहसास होता है कि वे अभी भी जवान हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं. सीएम हिमंता के मुताबिक, वह भूपेन हजारिका को प्रेरणा और जुबीन गर्ग को नई ऊर्जा के लिए सुनते हैं.

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