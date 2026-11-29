हर किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, जब वो किसी परेशानी से गुजर रहा होता है और उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है, जो उसकी बात सुने और समझे. पहले कई लोग अपनी हर छोटी-बड़ी बात माता-पिता के साथ साझा करते थे, लेकिन अब जेन जी के लिए दोस्तों का साथ भी काफी अहम हो गया है. कई युवा अपनी पर्सनल प्रॉबलम्स और मन की बातों के लिए दोस्तों पर ज्यादा भरोसा करते हैं.

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दोस्तों से बात करना क्यों लगता है आसान?

दोस्तों के साथ जेन जी को अपनी उम्र और सोच के लोग मिलते हैं. उन्हें लगता है कि दोस्त उनकी फीलिंग्स, रिश्तों, करियर और रोजमर्रा की परेशानियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. इसके अलावा, दोस्तों के सामने अपनी बात रखने में उन्हें कई बार फैसले सुनाए जाने या डांट पड़ने का डर भी कम लगता है.

सर्वे में क्या सामने आया?

हवास के 2024 के मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक, जब जेन जी के लोग उदास या परेशान महसूस करते हैं, तो 50% अपने दोस्तों से बात करते हैं. वहीं, 38% लोग परिवार के सदस्यों से बात करना पसंद करते हैं. सर्वे में ये भी सामने आया कि 57% जेन जी को अपनी मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के बारे में दूसरों से बात करना मुश्किल लगता है.

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क्या माता-पिता से दूरी बढ़ रही है?

ऐसा जरूरी नहीं है कि जेन जी अपने माता-पिता से बातें छिपाना चाहती है. कई युवा करियर, पढ़ाई और पैसों जैसे मामलों में माता-पिता की सलाह लेते हैं, लेकिन रिश्तों, प्यार, मानसिक तनाव या निजी उलझनों पर दोस्तों से बात करना ज्यादा सहज महसूस करते हैं.

इसका मतलब ये नहीं कि माता-पिता की अहमियत कम हो गई है. बल्कि जेन जी अपनी परेशानी के हिसाब से तय करती है कि किससे बात करना उसके लिए आसान और सुरक्षित रहेगा. आखिरकार, उसे सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि बिना किसी जजमेंट के अपनी बात कहने की जगह भी चाहिए.

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