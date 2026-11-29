साहित्य आजतक का मंच सज चुका है. साहित्य आजतक के तीसरे दिन मिर्जापुर के बिरजू लोहार (मोहित मलिक) और गोलू गुप्ता (श्वेता त्रिपाठी) पहुंचीं. इवेंट में मोहित और श्वेता दोनों अपने शो-लाइफ हर चीज पर खुलकर बोला. श्वेता ने कहा कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद हैं और समाज की सफाई पसंद है. गोलू एक निडर लड़की है. मैं भी वैसी निडर बनना चाहती हूं. लेकिन रोज का अपना बेस्ट करते जाएं, तो एक दिन वहां पहुंच जाएंगे.

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मोहित मलिक पूछा गया कि क्या बिरजू लोहार का शादीशुदा महिला से प्यार करना ठीक है. उन्होंने बिरजू लोहार के अंदाज में कहा कि बीना भाभी पहले मेरा प्यार हैं. वो किसी पत्नी बाद में हैं. वो पहला प्यार हमारा है. इश्क है तो फना होना ही है. श्वेता ने कहा कि गोलू जैसी लड़की है. वैसी हालत किसी लड़की की ना हो. उससे सिर्फ सपने ही नहीं, बल्कि अपने भी छीने गए हैं.

कब आएगा सीजन 4?

श्वेता तिवारी से पूछा गया कि मिर्जापुर का अगला सीजन कब आएगा. उन्होंने कहा कि शो की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है. सीजन जल्द ही आएगा. हम भी बहुत एक्साइटेड हैं अगले सीजन के लिए. मोहित ने रिश्तों पर बात करते हुए कहा कि रिश्ते में विश्वास होना चाहिए. दोनों तरफ से. सबसे ऊपर प्यार है.

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मोहित ने जिंदगी में उतार-चढ़ाव देखे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि ये वक्त आता रहता है. क्योंकि हम अपना पसंदीदा काम करना चाहते हैं. पहले भी आई थी स्थिति, बीच में भी आई थी. हम भी अपनी किश्त देते हैं. बचत करने की कोशिश करते हैं. लेकिन मुझसे बचत नहीं हो पाती है. मेरी बीवी करती है. मोहित ने कहा कि उनके पहले टीवी शो के लिए प्रति दिन उन्हें 1500 रुपये मिलते थे. ऐसा बहुत बार हुआ है कि आप कुछ करने जा रहे हो और आखिरी मूमेंट पर पता चलता है कि वो रोल कोई और कर रहा है. तब दिल टूट जाता था. इसलिए हमारा दिल टूटता रहता है.

मुश्किल हालातों में रो देती हैं श्वेता

श्वेता ने कहा कि मुश्किल वक्त में मैं रो देती हूं. रोने में कोई कायरता नहीं है. रोने के बाद हम सोच पाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है..मॉर्निंग में लिखना चाहिए. मैं लिखती हूं, जिससे मुझे क्लेरिटी मिलती है. जब मोहित से पूछा गया कि टीवी सीरियल से निकलकर जब ओटीटी पर जाते हैं, तो किसका ज्यादा प्रभाव होता है. एक्टर ने कहा कि टीवी की ऑडियंस नहीं है. ओटीटी पर ज्यादा लोग आ गए हैं.

श्वेता ने ये भी बताया कि वो एक्ट्रेस से प्रोड्यूसर बनने जा रही हैं. जब उनसे पूछा गया कि अब आप ओटीटी पर दिखेंगी या टीवी, तो उन्होंने कहा कि जहां अच्छे किरदार होंगे मैं वहीं दिखूंगी. श्वेता ने ये भी कहा कि एकता कपूर की वजह सी महिलाएं आज बहुत स्ट्रांग हो रही है. श्वेता के लिए लव लाइफ का मतलब आपके पार्टनर आपके सपनों को समझें. बातचीत करना जरूरी है. प्यार में इज्जत जरूरी है.

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मोहित के लिए लव लैंग्वेज जरूरी है. वो कहते हैं कि प्यार में सामने वाले को समझना जरूरी है. एक रात में कोई नहीं बदलता है. किसी को भी बदलने में वक्त लगता है. लेकिन रिश्ते में आप अपने पार्टनर को वैसे ही अपनाएं जैसे वो हैं. मैं अदिति से रात में बातें करता हूं. अगर मैं बीवी से दिनभर की बातें ना बताऊं, तो मुझे बेचैनी होती है.

श्वेता ने कहा कि मैं अपने लोगों को रील और गाने भेजती हूं. अगर आप बताओगे नहीं तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि मामला क्या है. AI पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीखना चाहिए. मोहित कहते हैं कि AI चाहें कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन वो कभी इंसान नहीं बन सकता है. उसमें भावनाएं नहीं जाएंगी.

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