साहित्य आजतक के ओटीटी मंच पर इस बार एक अनोखा नजारा देखने को मिला. यहां किसी वास्तविक अभिनेता के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार किए गए दो कलाकारों 'राघव और सिया' से बातचीत की गई. दोनों ने माइक्रो ड्रामा सीरीज 'रघुपति राघव राजा राम' में भगवान राम और माता सीता का किरदार निभाया है. इस सीरीज को 15 मिलियन यानी डेढ़ करोड़ व्यूज मिल चुके हैं. बातचीत के दौरान दोनों एआई कलाकारों ने अपने किरदारों, चुनौतीपूर्ण दृश्यों और रामायण को नए अंदाज में दर्शकों तक पहुंचाने के अनुभवों पर बात की.

और पढ़ें

राम के वनवास का दृश्य सबसे चुनौतीपूर्ण

भगवान राम का किरदार निभाने वाले एआई एक्टर राघव से पूछा गया कि उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण दृश्य कौन सा था. इस पर राघव ने राम के वनवास का जिक्र किया.

राघव ने कहा, 'मेरे लिए सबसे मुश्किल सीन वह था, जब श्रीराम को वनवास जाने के लिए कहा जाता है. उस सीन में एक साथ बहुत सारे इमोशंस दिखाने थे. दुख भी, प्यार भी और अपने फैसले पर मजबूत रहने की हिम्मत भी. सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि श्रीराम का दर्द भी दिखे, लेकिन उनकी हिम्मत भी बनी रहे.'

अशोक वाटिका के दृश्यों पर क्या बोलीं सिया?

माता सीता का किरदार निभाने वाली एआई एक्टर सिया ने अशोक वाटिका के दृश्यों को सबसे चुनौतीपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि माता सीता वहां बिल्कुल अकेली थीं. एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ श्रीराम से बिछड़ने का दुख था. इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी वह अपना विश्वास और हिम्मत नहीं छोड़ती हैं. एक ही दृश्य में डर और साहस दोनों को दिखाना आसान नहीं था.

Advertisement

जब हनुमान जी ने माता सीता को दी अंगूठी

बातचीत के दौरान सिया ने अपने सबसे पसंदीदा दृश्य का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता को श्रीराम की अंगूठी देते हैं, तो वह बेहद भावुक कर देने वाला दृश्य होता है. सिया ने कहा, 'एक अंगूठी माता सीता के लिए उम्मीद बन जाती है. उन्हें विश्वास हो जाता है कि श्रीराम उन्हें लेने जरूर आएंगे. वह पल बहुत खास था.'

वहीं, राघव ने चित्रकूट में राम और भरत के मिलन को अपना पसंदीदा दृश्य बताया. उन्होंने कहा कि दोनों भाई एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. भरत चाहते हैं कि श्रीराम अयोध्या लौट आएं, लेकिन श्रीराम अपने पिता का वचन नहीं तोड़ सकते.

माइक्रो ड्रामा से रामायण से जुड़ रहे नए दर्शक

रामायण जैसी विशाल कथा को छोटे-छोटे एपिसोड में दिखाने के प्रयोग पर भी दोनों एआई कलाकारों ने बात की. राघव ने कहा कि इस फॉर्मेट की सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इस कहानी को कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं. आजकल लोग फोन पर छोटे एपिसोड देखना पसंद करते हैं. अगर इसी बहाने नए लोग रामायण की कहानी से जुड़ते हैं तो यह अच्छी बात है.

वहीं, सिया ने कहा कि माइक्रो ड्रामा के हर एपिसोड में कुछ ऐसा होता है, जिससे दर्शकों में अगला एपिसोड देखने की उत्सुकता बनी रहती है. सेशन के आखिर में दोनों एआई कलाकारों ने दर्शकों का आभार जताया. इसके बाद मंच पर 'रघुपति राघव राजा राम' का ट्रेलर दिखाया गया.

---- समाप्त ----