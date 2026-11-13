सोनिया गांधी की किताब में रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर अवीवा का खास योगदान, एक फ्रेम में दिखी दो पीढ़ियां

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का बहुचर्चित किताब 'Belonging: A Journey of Love' रिलीज होने के बाद सुर्खियों में बनी हुई है. इस किताब में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनकी प्रेम कहानी, भारतीय खान-पान के शुरुआती अनुभव, निजी त्रासदियों, गांधी परिवार के अंदरूनी माहौल और राजनीति में उनके प्रवेश की ऐसी अनकही परतें सामने आई हैं जो अब तक ज्यादातर लोगों से छिपी थीं.

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इस किताब की राजनीतिक चर्चाओं, ऐतिहासिक संदर्भों और विवादों के बीच एक बेहद खास और प्यारा पारिवारिक कनेक्शन भी सामने आया है. इस संस्मरण में सोनिया गांधी के पोते रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर अवीवा बैग का एक विशेष योगदान है.

दरअसल, सोनिया गांधी की इस किताब के पिछले कवर पर लगी तस्वीर उनके रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर अवीवा बेग ने खींची है. इस तरह किताब के कवर पर गांधी परिवार की दो पीढ़ियों की फोटोग्राफी का खास जुड़ाव देखने को मिलता है.

दो तस्वीरों के जरिए छह दशकों की कहानी

किताब का बैक कवर सोनिया गांधी की एक बेहद सौम्य और मुस्कुराती हुई रंगीन तस्वीर प्रस्तुत करता है. इसमें वे पारंपरिक साड़ी पहने, आंखों में काजल, चश्मा लगाए और सिर पर हेयरबैंड के साथ रिलैक्स नजर आ रही हैं. उनकी एक कलाई पर कलावा (रक्षासूत्र) और दूसरी पर घड़ी दिख रही है.

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यह बैक-कवर फोटो फ्रंट-कवर की ब्लैक एंड व्हाइट (एकवर्णी) तस्वीर से बिल्कुल उलट और अनूठा कंट्रास्ट बनाती है. फ्रंट-कवर की तस्वीर 1966 में इटली के ट्यूरिन शहर में राजीव गांधी ने खींची थी, जब सोनिया गांधी महज 20 साल की थीं और गांधी परिवार का हिस्सा नहीं बनी थीं.

वहीं, 60 साल बाद बैक-कवर की तस्वीर उनके पोते रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर अवीवा बैग ने दिल्ली में खींची. कैमरे के इस लेंस ने इटली की एक साधारण युवती से लेकर गांधी-नेहरु परिवार की मुखिया बनने तक के सोनिया गांधी के अद्भुत सफर को एक फ्रेम में समेट दिया है.

कौन हैं रेहान वाड्रा और अवीवा बैग?

रेहान वाड्रा: रेहान, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं. बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक रखने वाले रेहान एक प्रोफेशनल विजुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं, जो वाइल्डलाइफ, स्ट्रीट और कॉमर्शियल फोटोग्राफी करते हैं. इससे पहले वे 'हार्पर्स बाजार इंडिया' के लिए भी सोनिया गांधी का कवर शूट कर चुके हैं. हाल ही में अक्टूबर 2026 में दिल्ली के बीकानेर हाउस में उनकी फोटो प्रदर्शनी 'नो आइडिया इज फाइनल' काफी चर्चा में रही थी.

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हालांकि, प्रदर्शनी शुरू होने से कुछ घंटे पहले रेहान से 70 से अधिक तस्वीरें हटाने या बदलने के लिए कहा गया. रेहान का आरोप था कि आयोजन स्थल ने कुछ तस्वीरों की राजनीतिक प्रकृति पर आपत्ति जताई, जबकि उन्होंने पहले ही प्रदर्शनी का पूरा लेआउट साझा कर दिया था. दूसरी ओर, बीकानेर हाउस ने कहा था कि कुछ तस्वीरें उसकी प्रदर्शनी नीति के अनुरूप नहीं थीं.

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अवीवा बैग: अवीवा दिल्ली की एक पेशेवर फोटोग्राफर और क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं. वे फोटोग्राफी स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी 'एटेलियर 11' (Atelier 11) की सह-संस्थापक भी हैं. उनकी कंपनी ब्रांड्स, एजेंसियों और इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स के साथ काम करती है. लंबी डेटिंग के बाद रेहान और अवीवा ने दिसंबर 2025 में एक निजी समारोह में सगाई की थी.

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