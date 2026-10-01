ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई नहीं! Gen Z के इस व्यवहार का क्या है मतलब?

आज की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में बातचीत सिर्फ आमने-सामने नहीं होती. चैट, डीएम, ग्रुप और सोशल मीडिया अब रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा हैं. लेकिन ऑनलाइन बात करने के भी अपने कुछ अनकहे से नियम हैं. इनमें सबसे आम है- मैसेज देखना और तुरंत रिप्लाई न करना. कभी सामने वाला सीन करके छोड़ देता है, कभी ऑनलाइन दिखता है लेकिन जवाब नहीं देता. जेन जी के लिए ये हमेशा इग्नोर करने का मतलब नहीं होता.

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सीन का मतलब हमेशा इग्नोर करना नहीं

जेन जी के डिजिटल कम्युनिकेशन में हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं माना जाता. किसी मैसेज को सीन करने का मतलब सिर्फ इतना भी हो सकता है कि मैसेज देख लिया गया है. जरूरी नहीं कि उसी वक्त जवाब देने का टाइम, मूड या एनर्जी भी हो. यानी ऑनलाइन होना और बातचीत के लिए उपलब्ध होना दो अलग चीजें हैं. और जेन जी ने दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर दिया है.

कई बार लोग मैसेज पढ़कर सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद आराम से जवाब देंगे. लेकिन काम, पढ़ाई या दूसरे कामों के बीच वही रिप्लाई बाद में याद ही नहीं रहता. ऐसे में सामने वाले को लग सकता है कि उसे जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है, जबकि असल वजह कुछ और हो सकती है.

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हर चैट का लंबा जवाब जरूरी नहीं

जेन जी की डिजिटल एटिकेट में एक और चीज काफी आम है- हर बातचीत को लंबा खींचना जरूरी नहीं समझना. किसी मैसेज पर सिर्फ रिएक्शन देना, 'हां', 'ओके' या 'हम्म' लिखना भी कई बार बातचीत खत्म करने का तरीका हो सकता है. हर बार लंबे जवाब की उम्मीद करना सामने वाले पर अनावश्यक प्रेशर भी बना सकता है.

डिजिटल स्पेस भी जरूरी है

लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है. अगर कोई जरूरी, संवेदनशील या काम से जुड़ा मैसेज है और उसे लगातार सीन करके छोड़ दिया जा रहा है, तो सामने वाला इसे अलग तरह से ले सकता है. खासकर करीबी रिश्तों में बार-बार जवाब न देना दूरी या नाराजगी का संकेत माना जा सकता है.

यानी डिजिटल एटिकेट का मतलब ये नहीं है कि हर मैसेज का तुरंत जवाब दिया जाए. इसका मतलब ये भी है कि सामने वाले के समय और भावनाओं का सम्मान किया जाए. अगर तुरंत जवाब देना संभव नहीं है, तो कई बार एक छोटा-सा मैसेज भी काफी होता है-'अभी बिजी हूं, बाद में बात करती हूं.'

Gen Z के डिजिटल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा बदलाव शायद यही है कि हर समय उपलब्ध रहना जरूरी नहीं माना जाता. फोन हाथ में होना और हर बातचीत के लिए तैयार होना एक ही बात नहीं है. इसलिए अगली बार कोई मैसेज सीन करके जवाब न दे, तो इसे तुरंत इग्नोर समझने से पहले ये भी देखना जरूरी है कि डिजिटल दुनिया में हर सीन का मतलब एक जैसा नहीं होता.

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