scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई नहीं! Gen Z के इस व्यवहार का क्या है मतलब?

मैसेज सीन करके तुरंत रिप्लाई न करना आज की डिजिटल बातचीत का आम हिस्सा बन गया है. जेन जी के लिए ऑनलाइन होना और हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार होना एक जैसी बात नहीं है. कभी बिजी होने, कभी सही वक्त का इंतजार करने और कभी सिर्फ अपनी डिजिटल स्पेस बनाए रखने की वजह से रिप्लाई में देरी हो सकती है. ऐसे में हर सीन को इग्नोर समझना जरूरी नहीं.

Advertisement
X
किसी मैसेज का तुरंत जवाब देना क्यों नहीं जरूरी समझती जेन जी?
किसी मैसेज का तुरंत जवाब देना क्यों नहीं जरूरी समझती जेन जी?

आज की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में बातचीत सिर्फ आमने-सामने नहीं होती. चैट, डीएम, ग्रुप और सोशल मीडिया अब रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा हैं. लेकिन ऑनलाइन बात करने के भी अपने कुछ अनकहे से नियम हैं. इनमें सबसे आम है- मैसेज देखना और तुरंत रिप्लाई न करना. कभी सामने वाला सीन करके छोड़ देता है, कभी ऑनलाइन दिखता है लेकिन जवाब नहीं देता. जेन जी के लिए ये हमेशा इग्नोर करने का मतलब नहीं होता.

सीन का मतलब हमेशा इग्नोर करना नहीं

जेन जी के डिजिटल कम्युनिकेशन में हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं माना जाता. किसी मैसेज को सीन करने का मतलब सिर्फ इतना भी हो सकता है कि मैसेज देख लिया गया है. जरूरी नहीं कि उसी वक्त जवाब देने का टाइम, मूड या एनर्जी भी हो. यानी ऑनलाइन होना और बातचीत के लिए उपलब्ध होना दो अलग चीजें हैं. और जेन जी ने दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

क्या अच्ची सैलरी के बाद भी घर खरीदना नहीं अफॉर्ड कर पा रहा जेन जी?
75 हजार की SIP! फिर भी घबरा रहा Gen Z, घर खरीदने में छूटे पसीने!
जेन जी की भाषा में 'एट' का मतलब क्यों है इतना अटपटा?
‘Ate’ कहा तो खाने की बात नहीं, Gen Z के स्लैंग का समझिए मतलब
क्या रेट्रो गाने सुनना जेन जी को देता है सुकून?
Gen Z को भा रहा 'रेट्रो वाइब', ट्रेंड में क्यों लौटे पुराने बॉलीवुड गाने?
जेन जी कैसे खोजती है अपना नया म्यूजिक?
Gen Z के फंडे! रील से फुल वीडियो तक... ऐसे खोजते हैं गाने
Gen Z निवेशकों की बदली पसंद
प्रॉपर्टी या शेयर? Gen Z कैसे बना रहे हैं अपना निवेश पोर्टफोलियो

कई बार लोग मैसेज पढ़कर सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद आराम से जवाब देंगे. लेकिन काम, पढ़ाई या दूसरे कामों के बीच वही रिप्लाई बाद में याद ही नहीं रहता. ऐसे में सामने वाले को लग सकता है कि उसे जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है, जबकि असल वजह कुछ और हो सकती है.

Advertisement

हर चैट का लंबा जवाब जरूरी नहीं

जेन जी की डिजिटल एटिकेट में एक और चीज काफी आम है- हर बातचीत को लंबा खींचना जरूरी नहीं समझना. किसी मैसेज पर सिर्फ रिएक्शन देना, 'हां', 'ओके' या 'हम्म' लिखना भी कई बार बातचीत खत्म करने का तरीका हो सकता है. हर बार लंबे जवाब की उम्मीद करना सामने वाले पर अनावश्यक प्रेशर भी बना सकता है. 

डिजिटल स्पेस भी जरूरी है

लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है. अगर कोई जरूरी, संवेदनशील या काम से जुड़ा मैसेज है और उसे लगातार सीन करके छोड़ दिया जा रहा है, तो सामने वाला इसे अलग तरह से ले सकता है. खासकर करीबी रिश्तों में बार-बार जवाब न देना दूरी या नाराजगी का संकेत माना जा सकता है.

यानी डिजिटल एटिकेट का मतलब ये नहीं है कि हर मैसेज का तुरंत जवाब दिया जाए. इसका मतलब ये भी है कि सामने वाले के समय और भावनाओं का सम्मान किया जाए. अगर तुरंत जवाब देना संभव नहीं है, तो कई बार एक छोटा-सा मैसेज भी काफी होता है-'अभी बिजी हूं, बाद में बात करती हूं.'

Gen Z के डिजिटल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा बदलाव शायद यही है कि हर समय उपलब्ध रहना जरूरी नहीं माना जाता. फोन हाथ में होना और हर बातचीत के लिए तैयार होना एक ही बात नहीं है. इसलिए अगली बार कोई मैसेज सीन करके जवाब न दे, तो इसे तुरंत इग्नोर समझने से पहले ये भी देखना जरूरी है कि डिजिटल दुनिया में हर सीन का मतलब एक जैसा नहीं होता. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    PM मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार के परिवार से की बात, बहादुरी की सराहना |
    LPU हिंसा पर हाईकोर्ट ने क्यों मांगी स्टेटस रिपोर्ट? देखें पंजाब आजतक |
    दिल्ली-NCR में घर खरीदना हुआ महंगा, सेल हुई कम, फिर भी 12% बढ़े दाम |
    दिल्ली में पटाखों पर नहीं लगेगा पूरा बैन, SC ने कहा लोगों की भावनाएं और पर्यावरण दोनों का रखा जाएगा ध्यान |
    रोजाना 20000 गैस कनेक्शन, आज से PNG Drive 3.0 का आगाज, जानिए 'A to Z' फायदे |
    Malavya Rajyog 2026: दिवाली से पहले बनेगा मालव्य राजयोग, 4 राशियों पर बरसेगा पैसा |
    '2029 तक पंजाब को नशामुक्त बनाएंगे', अमित शाह का बड़ा बयान |
    Flydubai ने इजरायल रूट की सभी उड़ानें रोकीं, आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स सस्पेंड |
    '1 घंटे का रेट क्या है?', एक्ट्रेस को बोल्डनेस दिखाने पर मिले अश्लील मैसेज, डिमांड सुनकर चौंकी |
    ग्रहों को शांत-अनुकूल करने के लिए घर में कौन से पौधे लगाएं? जानें भाग्यचक्र में
    Advertisement