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How to Make Shahi Dal Biji: आलू भुजिया खाकर हो गए बोर? नाश्ते के लिए बेसन और मसूर दाल से बनाएं बीकानेरी शाही दाल बीजी

How to Make Shahi Dal Baji: चाय के साथ ज्यादातर लोगों को नमकीन खाना बहुत पसंद होता है लेकिन हर बार एक ही तरह की नमकीन खाकर बोरियत होने लगती हैं. ऐसे में यहां हम आपको बीकानेर की पॉपुलर शाही दाल बीजी नमकीन की रेसिपी बता रहे हैं जिसे अगर आपने एक बार बना लिया तो आप बाहर की नमकीन भूल जाएंगे.

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ऐसे बनाएं शाही दाल बीजी (Photo: ITG)
ऐसे बनाएं शाही दाल बीजी (Photo: ITG)

शाम की चाय का वक्त हो और साथ में कुछ चटपटा व क्रिस्पी खाने को मिल जाए, तो दिनभर की थकान मिट जाती है. अक्सर लोग चाय के साथ खाने के लिए बाजार से तरह-तरह की पैकेट बंद नमकीन खरीदकर लाते हैं, जिनमें घटिया तेल और प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं. अगर आप घर पर ही बाजार से भी ज्यादा टेस्टी, हाइजीनिक और खस्ता नमकीन बनाना चाहते हैं तो शाही दाल बीजी एक बेहतरीन विकल्प है.

काली/साबुत मसूर दाल और बेसन के बारीक सेव के मिश्रण से बनी यह नमकीन खाने में बेहद स्वादिष्ट और करारी होती है. इसे बनाना बेहद आसान है और एक बार बनाकर आप इसे महीनों तक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं. आइए जानते हैं 1 कप बेसन और मसूर दाल से घर पर शाही दाल बीजी बनाने की सबसे सटीक रेसिपी.

सामग्री (Ingredients)

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साबुत काली मसूर दाल: 1 कप (रातभर या 5-6 घंटे पानी में भीगी हुई)

बेसन: 1 कप

मीठा सोडा (बेकिंग सोडा): 1 चुटकी (दाल भिगोते समय)

हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच

अमचूर पाउडर या चाट मसाला: 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

काला नमक व सादा नमक: स्वादानुसार

हींग: 2 चुटकी

तेल: फेंटने के लिए 1 चम्मच और तलने के लिए आवश्यकतानुसार

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बनाने की सही और आसान विधि

साबुत मसूर दाल को 1 चुटकी मीठे सोडे के साथ 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद दाल का पानी छान लें और इसे 15-20 मिनट के लिए किसी सूती कपड़े पर फैलाकर सुखा लें ताकि ऊपरी नमी पूरी तरह खत्म हो जाए.

एक बर्तन में 1 कप बेसन लें. इसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, 1 चुटकी हींग और 1 छोटा चम्मच तेल डालकर मिलाएं. थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए थोड़ा सख्त (ना ज्यादा नरम ना ज्यादा कड़ा) डो तैयार कर लें.

कढ़ाई में तेल गरम करें. नमकीन बनाने वाली मशीन में बारीक छेद वाली जाली लगाएं और बेसन का डो डालकर गरम तेल में सीधे बारीक सेव झाड़ें. मध्यम आंच पर हल्का सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलकर निकाल लें. ठंडा होने पर इसे हाथों से क्रश कर लें.

अब उसी गरम तेल में सूती कपड़े पर सुखाई गई मसूर दाल को छानने वाली छलनी में रखकर या सीधे तेल में डालकर तेज आंच पर कुरकुरा होने तक तलें. जब दाल तेल के ऊपर तैरने लगे और छन-छन की आवाज आए, तो समझें दाल तल चुकी है.

एक बड़े बर्तन में तली हुई मसूर दाल और क्रश किए हुए बेसन के सेव को एक साथ मिलाएं. अब इसमें ऊपर से लाल मिर्च पाउडर, अमचूर/चाट मसाला, काली मिर्च, काला नमक, हींग और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें.

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आपकी चटपटी और करारी शाही दाल बीजी नमकीन बनकर तैयार है. इसे पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर कांच या प्लास्टिक के एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें.

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